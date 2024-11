Rufián encuentra respuesta de Iker Jiménez tras su ataque en el Congreso: "Un abrazo, campeón"

Gabriel Rufián, diputado de ERC, ha sumado un nuevo frente a su historial de debates verbales, esta vez con el periodista y presentador Iker Jiménez. Durante una intervención en el Congreso, Rufián afirmó que “la realidad de este país ya no te la explican Balbín o Carlos Llamas, te la explican Pablo Motos o Iker Jiménez”, en referencia a los presentadores de "El Hormiguero" y "Cuarto Milenio". Sus palabras, que parecían criticar el papel de los medios en la actualidad, no tardaron en recibir respuesta por parte del conductor de "Horizonte".

Respuesta clara y directa

A través de X (antes Twitter), Iker Jiménez respondió con ironía: “Amigo Rufián, un abrazo muy fuerte, campeón. Siempre tan pendiente de nosotros y a mí eso me encanta. Es más, cuando quieras, te invito a "Horizonte"”. En un tono más serio, Jiménez recordó su relación con Carlos Llamas y José Luis Balbín, figuras emblemáticas del periodismo español. “En la época de la Cadena SER, conocí a Llamas, a quien le gustaba lo que hacíamos. Y qué sorpresa descubrir que Balbín era un seguidor de "Horizonte", según me contó su esposa”, comentó.

Sin embargo, Rufián no fue el único objetivo de Jiménez. También arremetió contra Verónica Martínez, portavoz de Sumar, quien en el Congreso había mencionado a "los Iker Jiménez" al referirse a ciertas declaraciones polémicas durante la pandemia. En su respuesta, el periodista defendió su trabajo, aludiendo a un vídeo titulado "Bonaire Cronología". “Va camino de los 9 millones de visualizaciones en redes. Si lo ve, se dará cuenta de que no dijimos lo que ella afirma”, explicó. Como remate, Jiménez lanzó una indirecta hacia Sumar, sugiriendo que Martínez podría no haber visto el vídeo debido al “lío” que enfrenta su partido, en alusión a lasrecientes denuncias contra Íñigo Errejón.