Figo no podía faltar a su cita con Rufián tras el descalabro de ERC: "Oye Rufi.."

El ex jugador del Real Madrid Luis Figo no esconde sus ideas políticas en Twitter y en los últimos tiempos se han convertido en el azote en redes sociales de Pedro Sánchez, Podemos y en especial de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y el ex futbolista se han convertido en grandes enemigos íntimos en redes socialesy sus piques ya son épicos.

Y como era de esperar el luso no ha podido resistirse tras el descalabro de ERC en las elecciones celebradas ayer en Cataluña. La noche electoral se hizo eterna para los republicanos. Los sondeos eran malos pero la marcha del escrutinio fue todavía peor. Poco a poco las expectativas de ERC se reducían hasta la mínima expresión cosechando un sonoro fracaso que le lleva a perder la presidencia y 13 diputados en el Parlament. Un batacazo que ha acabado con la renuncia de Pere Aragonés que no recogerá su acta de diputado y deja la política.

Convertidos en los grandes perdedores de la noche, los usuarios de "X" empezaron a echar de menos un mensaje que finalmente ha llegado para locura de sus fieles. Este lunes, después de que ERC perdiese 13 escaños en las elecciones de Cataluña, Figo no los ha defraudado y ha publicado exactamente el mensaje que muchos estaban esperando. "Tenía que llegar..." afirmaban muchos usuarios en "X" tras ver el dardo de Luis Figo a Gabriel Rufián.

El luso no ha dudado en lanzar su 'pullita' habitual al portavoz de ERC. "Oye Rufi, no sé nada de ti. ¿No eres portavoz? ¿Será que estás en reflexión? Enhorabuena por los resultados electorales, pero se te ve cabizbajo. Será que estás cansado de tanto trabajo. ¡Ánimo, campeón!", sentenciaba Figo.

Unas palabras que en solo un par de horas cuenta con 7.000 "me gustas", más de 300.000 reproducciones y cientos de comentarios.

El último enganchón entre ambos se produjo justo cuando se acercaba la disputa del Clásico a raíz de la campaña de Uber Eats de "El cochinillo de Figo".

En esa ocasión fue Rufián quien comenzó el pique al ver el anuncio: "En una semana ficha por Glovo". Y Figo no se mordió la lengua: "Habla el que iba a estar solo 18 meses chupando del bote….". Entonces Rufián le sacó lo del pago a Haciendo y Figo contestó de nuevo: "Portavoz, tienes que ser más creativo, siempre vienes con lo de hacienda 😅te estoy pagando el sueldo, a pesar que eres simplemente nulo!! Vete a casa".

Ahora todos esperan expectantes la respuesta del político catalán.