Iker Jiménez lanza un nuevo mensaje a sus críticos: "No tengo problema en marcharme..."

Iker Jiménez, el reconocido presentador de 'Cuarto milenio', ha vuelto a ocupar titulares tras reflexionar abiertamente sobre los momentos más trascendentales y polémicos de su carrera. Durante la última emisión de su programa en Cuatro, el periodista no solo ha abordado las críticas recientes por la cobertura de la DANA en Valencia, sino que también ha hecho una reveladora confesión sobre su salida de la Cadena SER en 2014, marcada por la gestión informativa de la crisis del ébola.

El nombre del presentador de Mediaset lleva siendo tema de conversación nacional tras la cobertura de las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia. Hace unas tres o cuatro semanas, el periodista aseguró en sus programas - 'Cuarto milenio' y 'Horizonte'-, basándose en fuentes propias, que había "muchos muertos" en el parking del centro comercial Bonaire. Sin embargo, esta información resultó ser errónea, lo que desató una oleada de críticas por parte de la audiencia y algunos medios. Además, se cuestionó la actuación de uno de sus reporteros, Rubén Gisbert, lo que aumentó la polémica en torno al programa de Cuatro.

Ante esta situación, el marido de Carmen Porter ha aprovechado su espacio televisivo para reflexionar sobre su trayectoria profesional y las decisiones que ha tomado, marcadas por su independencia informativa y su rechazo a seguir guiones establecidos. Durante su intervención, Iker Jiménez ha recordado su salida de la Cadena SER en 2014, una decisión que, según él, estuvo motivada por la falta de libertad informativa en el tratamiento de la crisis del ébola. "A mí lo que se me dice es que hay normas para informar. ¿Qué normas?", ha comentado el periodista, destacando que esta imposición chocaba directamente con su visión profesional.

Según ha relatado, tras una emisión en la que invitó a expertos independientes que cuestionaban las decisiones oficiales sobre el manejo del ébola, recibió una llamada de un superior. "Te has saltado todas las normas. A partir de ahora me vas a dar el guion porque tenemos que verificar lo que dices", le habrían dicho. Fue entonces cuando decidió que su etapa en la emisora de Radio Madrid había llegado a su fin. "Mi trayectoria siempre ha sido sin guion, sin pautas impuestas. Ahí empezó el momento en el que me quise marchar", ha confesado Iker Jiménez, quien ha destacado que las "normas" establecidas por la cadena no tenían respaldo científico, sino que respondían a directrices políticas.

Por otra parte, el periodista ha subrayado en Cuatro que su decisión no estuvo vinculada a ideologías políticas. "Durante lo del ébola, el Gobierno era del Partido Popular. Ahora bien, las consignas, las banderitas y las gilipolleces, me dan igual", ha afirmado con contundencia, reiterando que su compromiso es con la verdad y la objetividad, no con los intereses de partidos políticos o instituciones. Para Iker, abandonar la Cadena SER fue una decisión coherente con sus principios. "Les fallaría a ustedes y a mí mismo si hablase con un guion y con normas", ha asegurado, reafirmando su rechazo a las imposiciones externas.

El presentador ha concluido su intervención agradeciendo el apoyo incondicional de su público, al que considera una pieza fundamental en su evolución profesional. "En mi trayectoria, me he tenido que ir de muchos sitios. Yo tengo muchos defectos, es evidente, pero uno que no tengo es el de la cobardía. Quizás por una excesiva fe en mí mismo, me ha hecho tomar decisiones que no parecían lógicas ni lo más positivo. Pero he sido así y me alegra haber sido así. No tengo ningún problema en marcharme de ningún sitio y esto no lo digo por mi cadena, porque ustedes ya saben cómo pienso", ha expresado con sinceridad.