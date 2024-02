El serio comunicado de Noemí Galera por las polémicas de OT

A poco más de dos semanas de que la primera edición de Operación Triunfo en Prime Video acabe la directora de la academia Noemí Galera ha lanzado un comunicado con la intención de calmar los ánimos en las redes sociales.

Está siendo esta una edición de mucha exposición en los social media y como es habitual el fervor no siempre está bien gestionado.

Lo que no tenemos tan claro es si la publicación de Noemí Galera en su perfil de X logrará frenar las críticas.

«El programa no tiene favoritos», advierte. «Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría a todos que disfrutarais de lo que queda y nos dejéis trabajar con tranquilidad. El programa no tiene favoritos. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votando. Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar que pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ellos en redes. No merecen este ambiente enrarecido. Merecen cariño y respeto. Gracias», firma Noemí Galera en su cuenta de «X».