Sofía Surfers llora en 'El Hormiguero' por su gato desaparecido: "Nunca se va de casa, pero esta vez lo llamé y no aparecía"

'El Hormiguero' ha recibido a dos destacadas figuras del mundo de las redes sociales: Lola Lolita y Sofía Surferss. Las dos hermanas influencers, con millones de seguidores en TikTok, se han sentado junto a Pablo Motos para compartir experiencias, emociones y algunas anécdotas inolvidables.

La entrevista ha sido una de las pocas ocasiones en las que las hermanas han aparecido juntas en televisión, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores. Durante el programa, han hablado sobre su vida dedicada a las redes sociales, donde han alcanzado la impresionante cifra de 15 millones de seguidores entre ambas. Además, han compartido detalles sobre su ascenso meteórico en el mundo de las redes, destacando el éxito de Lola, quien celebró el millón de seguidores antes de cumplir los 16 años.

Una de las partes más destacadas de la entrevista fue cuando Pablo Motos indagó sobre la experiencia de las hermanas con el Maestro Joao. Ambas relataron su encuentro con el vidente, quien realizó un peculiar ritual de purificación del alma con la técnica del huevo. Sofía reveló que durante el ritual, "le salió el diablo" a Lola, generando momentos de tensión y diversión en el plató. "El huevo se queda tus malas energías. Él hace su ritual y sus cosas, que yo no puedo explicar porque no lo entiendo. El huevo lo tengo yo sujeto mientras él va diciendo cosas y absorbe las malas energías. Al acabar rompe el huevo y, según lo que sale, te dice lo que tenías de malas energías. Mi huevo salió negro y en la cáscara salió una cara", declaró.

Además, durante la entrevista, Pablo Motos desveló algunas curiosidades sobre las hermanas. Por ejemplo, destacó que Lola Lolita está participando en la quinta temporada de 'El Desafío' y le preguntó sobre por qué le dan arcadas cuando se pone nerviosa, una situación que la propia influencer reconoció con humor. "Es que no lo puedo evitar cuando estoy en una situación de tensión me dan arcadas", declaró Lola antes de ver la imágenes de su ensayo en 'El Desafío'

Otro momento emotivo surgió cuando se abordó el tema de la pérdida del gato de Sofía. La influencer compartió su "preocupación y tristeza" por la desaparición de su mascota, mostrando una faceta más vulnerable y humana ante los espectadores. "Tengo cuatro gatos y una casa en la que no salen a la terraza. Siempre vuelven y nunca se van. Ayer por la noche, de repente, Mudo no estaba. Lo llamaba y no aparecía. Lo estuve buscando hasta las tres de la mañana. Como en mi ciudad me quitan los carteles, a ver si así lo podemos encontrar. Que me hablen por Instagram, que yo siempre leo los mensajes, si alguien sabe algo", afirmó entre lágrimas la influencer de Elche.

Durante la entrevista, las hermanas también revelaron detalles sobre su relación, destacando sus diferencias y similitudes. Reconocieron sus peculiaridades y cómo estas influían en su convivencia diaria, generando momentos de complicidad y risas.