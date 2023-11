El maestro Joao y Rappel vaticinan el futuro de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

El pasado verano se celebró, en la finca El Rincón, una de las bodas más mediáticas de los últimos años. Tamara Falcó e Iñigo Onieva se unían en matrimonio tras mantener una relación marcada por las infidelidades y los perdones de los contrayentes. ¿Será una unión estable y duradera, volverán a repetirse los engaños, tendrán hijos pronto? LA RAZÓN se ha puesto en contacto con el Maestro Joao y Rappel, los dos videntes más prestigiosos, y populares de España, para que realicen los vaticinios que dan respuestas a estas preguntas.

A Rappel le califican como "el hombre de las mil túnicas" por su pasión por ese tipo de vestimenta. Dicen que las guarda en una nave industrial y que en su casa solamente tiene sus favoritas. El polifacético vidente (en su currículum aparecen las profesiones de modisto, relaciones públicas, colaborador y concursante de programas de televisión y, naturalmente, vidente) adelanta que "veo a ese matrimonio feliz. Ellos están muy enamorados, aunque la gente piense lo que quiera. Yo estoy convencido de que serán muy felices. Se quieren y sus signos del zodiaco se complementan muy bien. Tamara es Escorpio, que es muy apasionada, un poco dominante, muy imaginativa, y transmite siempre lo que es. Mujer imprevisible, que puede sorprender a propios y extraños, toma sus propias decisiones, es muy independiente, muy segura de todo lo que hace y no se marca límites para conseguirlo. Pero siempre contará con su marido a la hora de tomar las decisiones más importantes".

En el caso de Iñigo, opina que "como buen Géminis, es, en el fondo, y a pesar de las apariencias, un hombre súper sensible, y se deja llevar mucho por su pareja. Ha aprendido de sus errores y está enamoradísimo de Tamara. Los dos se ríen de los comentarios negativos que, sobre ellos, hace la gente. No vaticino que vaya a ser un matrimonio que dure veinte años. Es posible que rompan antes, pero se han casado ilusionados, enamorados y con la intención de formar una familia feliz".

Rappel vislumbra que "Tamara se quedará embarazada muy pronto, está deseando ser mamá y su primer hijo será un varón, que unirá aún más si cabe a sus padres”.

En el horizonte "no aparecen nuevas infidelidades, aunque evidentemente, Iñigo y Tamara son jóvenes, guapos, y atraen las miradas de la gente. No pasa nada si en el futuro vemos algunos coqueteos sin importancia. Ella ha perdonado antiguas infidelidades, pero ya le ha dejado bien claro a su marido que no habrá más perdones. Y él parece que ha captado el duro mensaje. Sinceramente, los dos siguen el mismo camino, tienen proyectos comunes, su felicidad se culminará con un bebé, y yo brindo por esa felicidad".

El Maestro Joao colabora actualmente en diversos programas de televisión y por su consulta pasan algunos de los rostros más famosos del panorama artístico y social de nuestro país. Sus predicciones son poco halagüeñas para la pareja que nos ocupa: "Va a ser un matrimonio marcado por los dimes y diretes, dudas, personas que salen a hablar de presuntas infidelidades del marido, un matrimonio con muchas dificultades para Tamara, porque los dos tienen conceptos distintos de lo que debe ser una unión matrimonial. Iñigo se ve forzado a seguir una forma de vivir que no tiene nada que ver con su mundo anterior, y no le gusta el proceder de su pareja en lo que se refiere a las exclusivas y a ser permanentemente objetivo mediático. A él le gustaría una vida más anónima y sin tanto acoso de los paparazzis".

En sus vaticinios contempla "algunos escándalos que darán mucho que hablar sobre este matrimonio, que finalmente acabarán destruyéndolo. Es verdad que Tamara está muy enamorada, pero Iñigo solamente la quiere. Y si ella ha perdonado las infidelidades es porque se siente muy enganchada a este hombre. En las familias Falcó y Preysler no ven con buenos ojos este matrimonio porque temen que sea un rotundo fracaso. Ni creo que Tamara e Iñigo duren mucho casados ni que vayan a ser padres. La imagen de ella, de niña tontita y pija, no se corresponde con la realidad, al contrario, es muy inteligente, y no se dejará engañar de nuevo en el terreno de los sentimientos. Lo que ocurre es que su enamoramiento no le deja ver determinadas realidades. En definitiva, este matrimonio tiene muy poco recorrido, los escándalos y los rumores de infidelidad darán al traste con esta unión. A partir de los tres meses de la boda comenzarán los problemas… O sea, que si no se ha quedado embarazada en este corto periodo de tiempo, que se olvide de la maternidad".