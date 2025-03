La sorprendente confesión de Rosa en 'Pasapalabra': "Un fallo técnico"

En estos momentos, uno de los concursos más característicos y con mejores números de audiencias de Antena 3 vuelve a tener entre sus concursantes a una aspirante que está batiendo récords. Nos referimos a Rosa Rodríguez y su espectacular desempeño en el programa presentado por Roberto Leal, 'Pasapalabra'. Actualmente, ya suma más de 80 programas en su haber y ha acumulado más de 37.000 euros.

De hecho, cada programa que pasa está más cerca de lograr un hito histórico y convertirse en una nueva aspirante que supera las 100 intervenciones. Además, sus duelos contra Manu en El Rosco están generando una expectación que mantiene en vilo a los espectadores en cada una de las emisiones. Su carisma y su simpatía también son parte de la identidad de la concursante coruñesa.

Una revelación inesperada

Actualmente, está viviendo un momento de fortaleza en el programa ya que es la líder del color naranja y espera retener esta posición para no tener que volver a enfrentarse a la tan temida Silla Azul, que puede implicar su salida de 'Pasapalabra'. En la última emisión, tuvo una conversación sorprendente con Roberto Leal en la que explicó algunos momentos complicados que le ha tocado vivir.

Al ir a presentar a Rosa, como todos los días, el presentador le preguntó lo siguiente: "¿Tú ves bien, no? ¿Tienes buena vista?". Una consulta curiosa y que a la gente seguro que le llamó la atención. Igual que la respuesta de ella: "No, en realidad no veo. Llevo lentillas" (entre risas). "Ah, no sabía", le replica el presentador. "Tuve una época en la que no veía nada. Ahora ya he mejorado", explica la concursante.

Ante la sorpresa por esta revelación, Roberto Leal incide: "Pero, ¿te han aumentado las dioptrías?". "No. Fue un fallo técnico. Las tenía mal puestas", señaló ante las carcajadas de todos los protagonistas del programa. "¿Estaban al revés?", repreguntó el presentador. A lo que Rosa no dudó en confesar: "Hasta que un día se me encendió la bombilla y dije 'Ah, pues las tenía mal puestas'. Las cambié y ya he mejorado. No sé si se ha notado".

Sus orígenes

Rosa Rodríguez nació en la localidad argentina de Quilmes, pero a los siete años de edad se mudó con su familia a Galicia, concretamente a la ciudad de A Coruña, donde reside en la actualidad. Respecto a cómo recuerda el hecho de migrar, Rodríguez dedicaba unas palabras de agradecimiento a sus padres tras aterrizar en la cadena. "Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia, su país con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que, gracias a ellos, tenemos", declaraba emocionada.

En su día a día, Rosa trabaja como profesora de Inglés y Lengua Castellana, aunque como ya ha desvelado, posee una pasión por encima de la enseñanza. Y es que la gallega no concibe su vida sin la repostería. "Mi plato estrella son los dulces, como bizcochos o galletas, según lo que me dice mi familia", contaba a modo de chascarrillo durante su presentación en en 'Pasapalabra'.