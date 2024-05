“Supervivientes 2024” ya conoce a los nominados de esta semana

The show must go on en "Supervivientes 2024". La final del concurso se acerca rápidamente, y en La Palapa se siente la tensión con la drástica reducción de concursantes. Esta semana, cuatro participantes se encuentran nominados y en riesgo de expulsión: Arkano, Aurah Ruiz, Marieta, y Pedro García Aguado. La eliminación de uno de ellos significará el fin de una aventura que ha durado más de 80 días.

Así han sido las nominaciones

En la última gala, antes de las nominaciones, los concursantes se enfrentaron en la prueba de líder conocida como la ‘Noria Infernal’. En esta ocasión, Rubén Torres y Miri Pérez Cabrero compitieron en un duelo intenso, y de manera excepcional, ambos fueron nombrados líderes por la organización del programa. Las nominaciones de esta semana se llevaron a cabo en Playa Corinto, donde los supervivientes reunificados emitieron sus votos. Marieta y Aurah Ruiz nominaron a Arkano, mientras que Arkano envió su punto a Marieta. Pedro García Aguado votó por Gorka Ibarguren, quien, a su vez, nominó a Marieta. De esta manera, Arkano y Marieta fueron nominados por el grupo.

Como líderes, Rubén Torres y Miri Pérez Cabrero también tuvieron la oportunidad de hacer nominaciones directas. Rubén eligió a Aurah Ruiz, y Miri señaló a Gorka Ibarguren. Además, Gorka, como líder de todos los líderes, utilizó su privilegio para salvarse a sí mismo y nominó a Pedro García Aguado, explicando que era el momento de salvar su propia posición en la recta final del concurso.

El resultado de este proceso de nominaciones ha dejado a Arkano, Aurah Ruiz, Marieta y Pedro García Aguado como los concursantes en peligro de expulsión. La decimocuarta gala, que se celebrará el jueves 6 de junio en Telecinco, será crucial, ya que la expulsión a estas alturas del programa es definitiva. El próximo jueves se vivirá un gran duelo, y uno de estos cuatro concursantes dirá adiós a la competencia, acercando a los restantes un paso más hacia la gran final.