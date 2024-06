“Supervivientes 2024” sorprende con su expulsión dominical

Ante el receso en los últimos meses con respecto a las audiencias, Mediaset está probando nuevas fórmulas para intentar maquillar los datos de espectadores de sus programas. Una de ellas es la aparición este verano de “Supervivientes All Star”, que también estará conducido por Jorge Javier Vázquez y cuyo estreno ha provocado el adelantamiento de acontecimientos de esta edición de “Supervivientes 2024”, que vivió ayer una nueva expulsión y tendrá otra en la gala del próximo jueves. Miri dice adiós al programa, tras un duelo directo con Arkano y no recibir el apoyo suficiente por parte de la audiencia.

Arkano se vuelve a librar

Con los nominados reunidos en Palapa, Sandra Barneda comunicó la salvación de Marieta y Rubén Torres, quienes recibieron el 31% de los votos cada uno. El concursante que reunió el 28% de los votos se quedó en una posición incierta, mientras que el expulsado de la noche apenas consiguió el 10%. En un momento crucial, la presentadora reveló el estado del televoto: 65% frente al 35%. Poco después, la presentadora anunció: “El público de ‘Supervivientes’ con sus votos a través de la app de Mitele ha decidido que se salve de la expulsión Arkano”. Esta decisión implicó la expulsión definitiva de Miri Pérez Cabrero.

Entre lágrimas, Miri Pérez Cabrero se despidió con emotivas palabras: “Lloro de amor, de verdad. Quiero desear a mis compañeros toda la suerte del mundo. Sois ganadores, somos. Os quiero un montón. Desde aquí solo veo caras de fuerza, de ánimo, de fortaleza. Tenéis un corazón enorme todos pase lo que pase. Me voy a comer, me voy súper contenta, no lo parece, pero estoy muy emocionada, muy feliz y quiero dar las gracias a todos… Es alucinante y este es el mejor programa en el que he estado en mi vida, así que gracias por dejarme vivir esta oportunidad”, espetó la ya ex concursante de "Supervivientes 2024".