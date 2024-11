Susanna Griso, abatida, para en directo su emisión: "El cuerpo no puede más"

El paso de la DANA por nuestro país ha supuesto una tragedia para muchas familias del este de España, con consecuencias catastróficas, muchas de ellas mortales. Los vecinos desesperados ante la situación, utilizan los medios de comunicación como altavoz a sus peticiones. "Espejo Público" ha estado desde el minuto uno volcado con la tragedia, con programas especiales y conexiones "in situ", un despliegue a la altura del gran programa de televisión que demuestra ser todas las mañanas lideradas por Susanna Griso. La maestra de ceremonias del espacio matutino de Antena 3 se ha derrumbado en directo tras el llanto de socorro de Mari Carmen, que está buscando desesperadamente a su marido José Carlos Macario Gil, de 63 años, desaparecido por la riada cuando salía del trabajo. Una situación desesperada que ha provocado el llanto de la propia Susanna, que le ha impedido continuar con normalidad, siendo respaldada por sus compañeros.

Una petición desgarradora

Mari Carmen, una madre de tres hijos, enfrenta una angustiosa espera tras la desaparición de su esposo, quien salió de trabajar hacia Torrente y luego se dirigió a Aldaia para devolver el coche de la empresa. La última vez que tuvieron contacto fue cuando su hijo menor de 11 años lo llamó, y él apenas pudo decir que no podía hablar debido a la intensa lluvia y la falta de visibilidad en la carretera. Ese mensaje, que finalizó con un “te quiero mucho”, fue lo último que supieron de él, y desde entonces han pasado ya ocho días sin noticias. Desesperada, Mari Carmen relata cómo sus hijos, todavía niños, intentan hacer frente a la situación buscando consuelo en la ropa de su padre, abrazándola para sentir su olor, mientras se refugian en ella en un intento por mantener viva su presencia. A este dolor, se suma la incertidumbre de no saber si su esposo está vivo o no, una posibilidad que la familia trata de enfrentar con el apoyo del alcalde de su localidad, quien se ha ofrecido a brindar ayuda psicológica a los menores.

Durante una entrevista en el programa "Espejo Público", la presentadora Susanna Griso, visiblemente afectada, no pudo evitar romper en llanto mientras Mari Carmen expresaba su desesperación. La situación llegó a tal punto que fue necesario que los colaboradores intervinieran para asistir a Griso, quien, entre lágrimas, le envió un abrazo y palabras de consuelo a Mari Carmen. En un momento particularmente desgarrador, la entrevistada manifestó su deseo de poder encontrar el cuerpo de su esposo si estuviera muerto, con la esperanza de darle un lugar de descanso y así poder, finalmente, hallar algo de paz. El programa cerró el emotivo segmento con una disculpa de Griso, quien pidió comprensión al público por haberse mostrado tan afectada, reconociendo que hay situaciones donde las emociones desbordan cualquier intento de autocontrol.