Un afectado por la DANA sorprende a una reportera de 'Espejo Público' con su mensaje: "Franco tenía razón..."

La cobertura de la DANA en España ha generado numerosas críticas a la gestión de la catástrofe, algunas de las cuales se han manifestado en directo en televisión, como ha ocurrido en 'Espejo Público' de Antena 3. Durante una transmisión desde Sedaví (Valencia), en una zona afectada por la reciente DANA, un joven ha expresado su descontento ante las cámaras, con comentarios que rápidamente han desatado la polémica.

María Rodríguez, reportera del programa matinal de Atresmedia, entrevistaba a vecinos afectados, entre ellos una mujer que ha relatado la angustia de no saber nada sobre su padre, desaparecido desde el inicio de la catástrofe. Entre lágrimas, la mujer ha explicado que el rescate y la ayuda tardaron en llegar, lo que dejó a la comunidad en una situación de autogestión: "Nosotros, el propio pueblo, estábamos ayudando", ha afirmado. Acto seguido, la conexión ha dado paso a un joven que, visiblemente indignado, ha lanzado duras críticas hacia las autoridades.

El joven ha denunciado la falta de respuesta de las administraciones y, en un giro inesperado, ha afirmado que Francisco Franco "tenía razón" con el Plan Sur, una referencia al plan de infraestructuras implementado en los años 60 para desviar el cauce del río Turia y evitar futuras inundaciones en Valencia. La reportera ha intentado interrumpirlo, repitiendo "No, no, no", mientras el entrevistado ha continuado: "No me voy a cortar de nada. Los gobiernos son los mayores culpables. Esto es un genocidio, que lo sepáis". La tensión ha subido al punto en que el joven se ha negado a usar el pinganillo para interactuar con Susanna Griso y los colaboradores de 'Espejo Público' que se encontraban en el plató. La presentadora ha intervino en directo para calmar la situación y contextualizar el comentario del entrevistado sobre el Plan Sur. Griso ha explicado que dicha obra de infraestructura había logrado desviar el cauce del Turia y evitar así mayores catástrofes en la capital valenciana. Asimismo, ha aclarado que su programa "no pretendía tomar una postura política" sobre las declaraciones, sino exponer la frustración de los afectados.

Este episodio se suma a otros casos recientes en medios españoles en los que se han escuchado críticas similares. En el programa 'Y ahora Sonsoles' dos ancianas han lamentado la situación actual y han evocado a Franco, sugiriendo que "con él habría más democracia y un gobierno más eficaz", comentarios que Sonsoles Ónega ha intentado matizar. Según la presentadora de Antena 3, las mujeres han querido expresar que "la gestión de la crisis ha sido insuficiente y desorganizada", más allá de la nostalgia hacia el pasado. Otro medio, Herqles, también ha recogido hace unos días las declaraciones de una mujer mayor en Catarroja que comparaba la gestión actual de la DANA con la de una catástrofe similar durante el franquismo, aludiendo a "una mayor capacidad de respuestaen aquella época".

Sin duda alguna, las menciones a Franco en el contexto de la DANA han puesto de relieve un descontento generalizado sobre cómo se han gestionado las catástrofes recientes. Para muchos usuarios, estos comentarios han sido motivo de indignación o sorpresa, mientras que otros ven en ellos una muestra de la frustración y desesperación de los afectados, que sienten que las instituciones no están a la altura de la crisis. La situación ha desencadenado un debate en redes sociales sobre el papel de los gobiernos en la prevención y gestión de desastres naturales.