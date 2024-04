Susanna Griso, enfadada con la dirección de Espejo Público: “Esto es terrible”

Sussana Griso se ha vuelto a sentir incomoda en “Espejo Público”, lanzando un mensaje muy claro a la dirección del espacio matutino de Antena 3, que últimamente están utilizando técnicas propias del antiguo programa de Mediaset, “Sálvame”, para enganchar a la audiencia durante algunos de los temas de conversación que salen en la sección “Más Espejo”.

Se mostró descontenta con dirección

“Un hombre muy famoso, relacionado con nuestra presentadora, Susanna Griso, y que está envuelto en un nuevo escándalo. Crisis matrimonial y coacciones son las palabras que aparecen en todos los titulares”, así exponía Gema López los hechos durante su bloque de corazón, utilizando unas formas que no han gustado nada a la presentadora de “Espejo Público”, que no ha tardado en expresar su malestar. "Ya estamos", exclamó Susanna Griso, expresando su indignación por ser nuevamente víctima de los temas seleccionados para su programa 'Más Espejo'. La comunicadora no ocultó su malestar ante la posibilidad de perder una amistad debido a la cobertura de una noticia.

"Espero que hayáis firmado un contrato estando absolutamente dispuestos a perder vuestros amigos si venís a este programa", reprochó Griso, haciendo referencia a su contrato y lamentando las consecuencias personales de las decisiones del equipo. "Esto es terrible", sentenció, intrigada por la identidad del implicado y el enfoque que tomaría la información. Es evidente que Griso ya no confía en sus superiores, especialmente después de que “Espejo Público” haya cambiado su enfoque hacia las noticias de crónica social. "No tengo ni idea, a mí que me registren, les aseguro que no sé quién es", concluyó frente a la audiencia.

Al final no eran tan amigos

Finalmente se desveló quién era el supuesto amigo de la presentadora, información que desveló el colaborador del programa Nando Escribano, afirmando que se trataba de William Levy, que está acusado por altercado doméstico con su pareja. Al conocer a su supuesto amigo, Susanna Griso se mostró aliviada debido a que esta supuesta amistad con el actor cubano solo tuvo lugar durante una hora y media, según palabras de la propia presentadora de Antena 3, aunque es cierto que hace unos años se hicieron virales unas fotografías de ambos, tema que la propia Susanna ha esquivado, restándole importancia al asunto.