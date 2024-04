William Levy no solo le fue infiel a su pareja Elizabeth: Empujó a su amante a abortar

Las redes estallaron hace poco más de una semana tras darse a conocer que la pareja de actores, formada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez, había decidido separar sus caminos. Una noticia que conmocionó profundamente a sus seguidores, pero que también puso en la escena mediática todas las polémicas que había en torno a la relación entre ambos. Este fin de semana, en el programa mexicano “Chisme No Like”, ha salido a la luz el infierno que William Levy le habría hecho pasar a una mujer con la que mantuvo una relación durante varios meses en Tenerife. Una situación que se le suma al vídeo policial que salió a la luz hace pocos días y que muestran al actor siendo infiel a Elizabeth.

“En vivo en Chisme No Like, Carlos Corbacho rompe el silencio sobre el infierno que William Levy hizo vivir a Elizabeth Gutiérrez”, así presentan en las redes del programa la noticia de que el intérprete habría sobornado a esta mujer con la que mantuvo una relación en paralelo para que abortara. “Es una chica de Tenerife. Todo pasó mientras él estaba rodando Montecristo. Se conocieron en una discoteca de Madrid, me llegó la información por parte de ella. Vi los chats que se habían mandado y comprobé que era el teléfono de él”, arrancaba Carlos Corbacho en el espacio televisivo.

El televisivo ha expuesto que la serie de “Montecristo” se estrenó en abril del 2023, pocos meses antes de que se grabara. “Ellos mantienen una relación durante tres o cuatro meses, mientras él está en España. Ella se va a Tenerife porque él sigue allí con el rodaje. Están juntos hasta el día 28 de agosto, siendo un día después cuando era el cumpleaños de William. Ahí termina todo porque ella se hace un test de embarazo, le dice que está embarazada y la bloquea en Instagram. La bloquea por Facebook, por WhatsApp...Ya no puede contactar con él. Se presenta en el rodaje y la dejan fuera”. Desde ese momento la que fue su amante no puede contactar con la estrella de culebrones, pero sí que recibe noticias suyas: “Es un asistente de William el que se pone en contacto con ella y le da 400 euros para que se vaya a una clínica. Ella aborta y ahora está en problemas de depresión. Ella es guapísima, pero súper discreta”, concluyen en el mencionado programa.