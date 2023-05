Tamara Falcó: "No me iba a casar con un vestido de novia que no me gustaba"

Tamara Falcó estuvo presente como cada jueves en la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' junto a Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y el presentador del programa, Pablo Motos. Evidentemente, el foco de la conversación estuvo puesto en el cotilleo nacional de la semana: que la marquesa de Griñón se ha quedado sin traje de boda.

A petición del presentador,. "Iba todo fenomenal en la primera prueba, pero. "¿Por una palabra?", repreguntó motos.

"Cuando llega la segunda prueba, el vestido había cambiado radicalmente. Y además estaba mi madre conmigo, que es muy exigente", continuó narrando la hija de Isabel Preysler. "Fue todo súper incómodo y ahí todo empezó a ir mal. Fue súper duro, estaba también mi hermana, mi cuñada... bajo con el vestido, y de repente, silencio...".

"Total, que yo tenía un contrato a largo plazo con 'Sophie et voilá": yo cobraba por el contrato de imagen durante un año, no por el vestido. Cuando se empezó a torcer la cosa, tengo muy buenos abogados...", abundó nerviosa y reliando el relato Tamara Falcó.

"Al final se torció mucho la cosa, y cuando estaba muy triste con todo esto me dijo mi abogado: '¿Te gusta el vestido?' Le dije que no", aclaró esta. "Lo siguiente que sé es lo del comunicado de prensa. Podíamos haber terminado muy bien... Yo no me considero una persona difícil para trabajar, me gusta trabajar en equipo. Lo que no me iba a casar es con un vestido de novia que no me gustaba, lo siento", remató.

Tras una pausa, retomó la palabra comentando que "Se han dicho cosas horribles, y ahora mismo está en manos de los abogados".

Sobre si su boda esta gafada, como se ha dicho por los mentideros, la marquesa opinó que "es verdad que he tenido fiebres tifoideas, un esguince, ahora me quedo sin vestido... Pero lo que merece la pena nunca fue fácil. Mejor que los contratiempos sean ahora y que la boda vaya todo bien".

"Ahora tengo poco tiempo, y haré un traje dentro de unas medidas razonables", avanzó Falcó de cara a la boda, antes de que el equipo de 'El Hormiguero' le hiciese una propuesta de un traje fantástico en todos los sentidos.