'TardeAR' recupera a una cara conocida del 'Sálvame'

La llegada a la parrilla de la televisión pública del nuevo programa de entretenimiento denominado 'La familia de la tele' está generando muchos cambios tanto en los contenidos de la cadena como en la competencia. De hecho, esta mañana os hemos contado en LA RAZÓN que 'D Corazón', presentado por Anne Igartiburu, ha sufrido uno de estos fichajes.

Igualmente, también os hemos informado de que el programa de Telecinco, 'TardeAR', se ha quedado sin uno de sus integrantes. En esta ocasión, pertenecía a la parcela de redacción y su pérdida también fue muy sentida por parte de sus presentadores: Verónica Dulanto y Frank Blanco. Para intentar contrarrestar esta decisión, este lunes han anunciado un nuevo fichaje.

Nueva colaboradora en 'TardeAR'

De hecho, el formato producido por Unicorn Content ha sorprendido a todos los espectadores con la llegada de una nueva integrante a sus filas. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de Belén Rodríguez. Una mujer muy conocida por su paso por 'Sálvame' y que vuelve a Telecinco tras años de ausencia debido a su lucha contra el cáncer.

"Muy buenas tardes hoy arrancamos 'tardear' con esta sorpresa que se llama Belén Rodríguez porque Belén Rodríguez hoy, y esto no os lo habíamos contado, debuta no como invitada, hoy se estrena como colaboradora en 'Tardear'", comenzó Frank Blanco. Mientras que la protagonista explicó: "Me hace muchísima ilusión estar en 'Tardear'. Con Frank Blanco, que le conozco de toda la vida y he trabajado muchísimo y hacíamos unos vídeos estupendos, y con Vero que también hemos trabajado desde que éramos unas niñas y tengo tantas cosas que contaros de 'Supervivientes'".

Primeras declaraciones sobre 'Supervivientes'

Posteriormente, la nueva colaboradora ha empezado a dar su opinión sobre 'Supervivientes 2025': "La sorpresa de mi vida ha sido ver a un personaje como Montoya. Yo me he enamorado locamente de él, pero locamente. He visto por primera vez la primera gala de 'Supervivientes' y me parece la bomba. No sé dónde ha estado escondido todo este tiempo".

Además, Belén Rodríguez concluye: "Pero es que además está muy bueno y tiene un magnetismo y una inventiva... Yo no sé cómo Anita le pudo poner los cuernos. A Montoya le respetaría siempre. Montoya, te amo para cuando salgas". Lo que está claro es que sus intervenciones en el programa van a dar mucho de lo que hablar.