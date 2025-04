'TardeAR' se queda sin uno de sus integrantes...que se va a 'La familia de la tele'

La llegada a RTVE del nuevo programa denominado 'La familia de la tele' está dando mucho de lo que hablar. Todavía quedan un par de semanas para su estreno en La 1, previsto para el próximo 22 de abril de 2025. Ya se conocen muchos de los integrantes de este nuevo 'Sálvame' que llega al ente público entre los que destacan María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand como presentadores y con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial.

Eso sí, todavía se siguen anunciando y conociendo nuevos profesionales que se van a sumar a este proyecto que está considerado como el "nuevo magacín de las tardes" de TVE. De hecho, este mismo martes se ha conocido a través de las redes sociales el final de una etapa en Telecinco de uno de los periodistas más destacados del programa de Telecinco, 'TardeAR'.

Un comunicado en redes sociales

Estamos hablando de Narcís Naudí, un periodista histórico de 'Sálvame', que llegó a Mediaset tras la cancelación del programa y lleva trabajando más de 10 años en la cadena. Siempre vinculado al proyecto que antes lideraba Ana Rosa Quintana y que ahora cogieron el testigo como presentadores Frank Blanco y Verónica Dulanto.

El intenso mensaje que ha publicado en sus redes sociales, más concretamente en Instagram, refleja el cariño con el que se desvincula de este proyecto: "Ha sido una suerte y un placer @tardeartv con todos ellos (y los que no salen). Me voy contento y agradecido por haber podido trabajar con unos compañeros tan maravillosos".

Deja Telecinco 12 años después

Además, acompañado de varias fotografías, ha querido dejar claro su final en la cadena: "Un equipo fantástico que se deja la piel día a día para sacar adelante este programa en el que yo he tenido libertad para intentar hacer los mejores vídeos posibles. Me voy de 'Tardear' pero les deseo todo lo mejor. Me voy también de Telecinco tras más de 12 años por esos pasillos".

Por último, Narcís Naudi concluye su publicación: "Ahora empiezo con ilusión una nueva etapa con una nueva (o no) 'familia'". Una muestra clara y con indirecta a su siguiente paso profesional que estará ligado con el nuevo 'Sálvame' que aterrizará próximamente en el ente público. Lo que está claro es que está generando mucha expectativa a su alrededor.