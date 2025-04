Belén Rodríguez le gana terreno al cáncer y recupera otra parcela de su vida

Belén Rodríguez despidió el 2024 preocupando a todos, pero comenzó el presente año con la firme intención de recuperarse del cáncer de garganta y salir aún más fortalecida. En eso anda la colaboradora de Telecinco, que desde que dio a conocer su lucha inició el correspondiente tratamiento que le ha mantenido muy debilitada. Pero ya tiene fuerza suficiente para ir dando pequeños avances para recuperar su rutina. Así, ya se cita con amigos, va mucho al gimnasio y por fin puede hablar mirando a cámara, tras recuperar la voz un mes y medio después de perderla.

Son muchos los hitos positivos que ha sumado la periodista en estos meses en los que su salud ha primado por encima de todo. Ya en diciembre anunciaba que se alejaría de la televisión y el trabajo para centrarse en exclusiva en sanar y ganarle la guerra al cáncer. Eso le empujó incluso en dejar de fumar, algo que no le resultó tan complicado como había esperado. También a recuperar viejas amistades que por tonterías se habían quedado por el camino. Pero también para hacer un plan que había tenido que aparcar y que le hace especial falta, pues su cabello no ha vuelto a ser el mismo desde que se puso en tratamiento.

Belén Rodríguez recupera otro pedazo de su vida perdida

Tal y como ha informado ella misma a través de sus redes sociales, Belén Rodríguez ha recuperado otra parcela que tenía abandonada en su vida. El cáncer reclamó toda su atención y le impidió pensar en nada más. Su escala de prioridades se vio modificada y el hecho de ir a la peluquería dejó de ser una cuestión de vida y muerte. Algo normal para una persona que vive con las cámaras de televisión como fieles compañeras de trabajo. Pero por fin se ha vuelto a poner en manos de su hombre de confianza: Manuel Zamorano.

Los tratamientos a los que ha tenido que someterse impedían que pudiese teñirse el pelo. Estaba contraindicado y ella lo respetó a rajatabla, a pesar de vivir como un calvario el verse esos “kilómetros de canas”. Son algo menos. “Tampoco he podido hacer otras cosas. Poco a poco voy volviendo a mi vida y no me imaginaba que sentiría tanto vértigo”, reconocía. “Ya hace cinco meses tuve que parar y cambiar radicalmente mi vida. Ahora todo vuelve a empezar. Crucemos los dedos y saltemos”.

No son pocos los que se han dado cuenta que Belén Rodríguez luce más delgada que de costumbre. Incluso ha sido motivo de cierta preocupación entre sus seguidores, que no dudaron en preguntarle qué le estaba sucediendo. También por el motivo por el que ha estado faltando tanto al gimnasio, donde se ha instalado en su nueva vida. Explicó que todo se debe a un virus estomacal que le ha cogido con ganas: “He estado malísima. He estado tan mala que no he salido de casa. He adelgazado mucho, así que no puedo ir al gimnasio hasta que recupere peso. He estado sin comer varios días. Me voy a comprar hamburguesas sin parar, croissants o cosas que engorden”, prometía.