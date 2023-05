Telemadrid estrenará este miércoles "'El mejor' programa de la televisión", presentado por Pilar Rubio

Nueva apuesta de Telemadrid para las noches de los miércoles: el humor como la mejor terapia contra el estrés y la tristeza. Este lunes la cadena madrileña ha presentado "El mejor", nuevo formato en el que se busca al mejor cómico de la Comunidad de Madrid. Desde este miércoles a las 22:45 y durante ocho semanas, Pilar Rubio como presentadora y Esther Arroyo, Pablo Chiapella y Josema Yuste como jurado, tendrán que seleccionar a aquel concursante que mejor supere las distintas fases y pruebas a las que se le vaya sometiendo.

El acto ha tenido lugar en el restaurante Ginko Garden de Madrid. Miguel Sánchez Canales, director de Contenidos de Telemadrid y Joan Carles Pallarés, CEO de Mega TV, han presentado el programa acompañados de Pilar Rubio y dos de los tres miembros del jurado, Esther Arroyo y Josema Yuste. Pablo Chiapella no ha podido asistir por estar grabando fuera de Madrid. Durante el acto se ha destacado el formato que recupera un poco aquellos programas con cómicos ganándose al público con sus actuaciones. Pero en este caso la cosa se complica porque, como han destacado, no se trata sólo de "contar chistes".

Más de 500 personas se apuntaron al casting, y hasta la fase final llegaron 140 y 56 participan en el programa. Hay 8 finalistas y 1 ganador. “El mejor” producido por Mega TV, estará codirigido por Melisa Moya y Jordi Rosell. “Es un programa para dar visibilidad a los cómicos de la Comunidad de Madrid -explicó Jordi Rosell- Un espacio donde disfrutar del humor, un club clandestino donde se reúnen los mejores para compartir chistes y diversión. El programa es una ventana a este espacio donde pasar un buen rato con todos ellos. Un formato blanco con la misión de entretener y pasarlo bien”.

Con razón Pilar Rubio está feliz de empezar este nuevo proyecto: “Después de haber trabajado en cadenas generalistas y plataformas, a Telemadrid la he sentido siempre cerca y, por fin, ha surgido la oportunidad. “El mejor” es sinónimo de cercanía con los madrileños. Estoy enamorada de mi Comunidad, la llevo siempre en el corazón y en la piel tatuada (tiene en un brazo la bandera de la Comunidad de Madrid tatuada). Desde pequeña me ha acompañado Telemadrid. De hecho, era muy fan de la sección de gastronomía de Madrid Directo. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal”.

El jurado estará compuesto por Esther Arroyo, Josema Yuste y Pablo Chiapella que valorarán distintas categorías a lo largo de cada programa en cinco fases. Chistes cortos, pequeños monólogos, batalla de chistes y “ruleta sorpresa” serán las pruebas a las que nuestros "cuentachistes" tendrán que enfrentarse y a las que les hemos puesto nombres especiales. El ganador de cada semana, que elige el público presente en el plató, ocupará el "sillón de oro" y en cada episodio tendrá que revalidar su título de "sillonista" y batirse en duelo de chistes cortos con el finalista de ese capítulo. Para darle más énfasis, el escenario es quizá el perfecto para el programa: el Teatro Lina Morgan, en Torrejón de Velasco.