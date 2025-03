La “absurda” actitud de Georgina Rodríguez que saca de quicio a Susanna Griso: “Esta chica no tiene luces”

Mucho se está hablando de la presencia de Georgina Rodríguez en París, donde se celebra estos días la Semana de la Moda. No tanto por sus elecciones estilísticas a la hora de sentarse en el front row de los desfiles de los grandes diseñadores, donde ha tomado buena nota de las nuevas tendencias que están por venir. Que también. Lo que se está comentando sobre la mujer de Cristiano Ronaldono es nada positivo y afecta a su imagen pública. Y es que ofreció a todos una versión de ella misma que poco ha gustado a propios y extraños, una actitud que ha sido ampliamente criticada. Parece que no ha pisado con demasiado acierto en la capital francesa y son cada vez más los que se suman a los reproches públicos hacia ella, amenazando con bajarla de un trono al que se subió cuando conoció al futbolista portugués, cuando era tan solo una dependienta más de una tienda de renombre.

Este fin de semana, Georgina Rodríguez quería conocer en primera persona qué había ideado Elie Saab para sorprender al mundo sobre la pasarela. La celebrity patria apostó todo al blanco para acaparar todas las miradas desde el front row, coronando su look con un llamativo abrigo de plumas que quitó el hipo a los presentes y conquistó a sus fieles en las redes sociales. Hasta aquí podría ser un día cualquiera en su privilegiada vida, pero lo que no todos pudieron ver fueron sus formas, pues esas se han ido denunciando poco después cuando se ha ido corriendo la voz de sus aires de superioridad que muy poco la favorecen. Al menos es de lo que le acusan muchos después del feo gesto que han tenido los miembros de su equipo de seguridad con los periodistas y cámaras que querían retratar su llegada al evento. Esos a los que acude cuando busca promocionar sus proyectos, a los que llama cuando no quiere caer en el olvido del público o los que le son útiles para perpetuar su liderazgo en el ‘star system’.

Aunque Georgina Rodríguez parece todo sonrisas en su Instagram al recordar su paso por el desfile de Elie Saab en la Semana de la Moda de París, lo cierto es que no lo parecía en vivo y en directo. A su llegada al recinto estaba muy seria y su caminar hacía entender a muchos que no tenía mucha gana de asistir. Pero lo que ha crispado los nervios de mucho y le ha valido un sinfín de críticas es el hecho de que uno de sus guardaespaldas apuntase con su linterna en modo parpadeo a las cámaras que retrataban su llegada. Eso entorpeció su trabajo, como así han entendido muchos profesionales del medio. Es el caso de Javier de Hoyos, colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’, que se ha despachado a gusto contra la esposa de Cristiano Ronaldo.

También Susanna Griso, que estaba muy molesta con esa falta de respeto y consideración contra los profesionales que sustentan su trono, pues el dinero solo le paga los caprichos. “Pero esta chica, perdonadme, pero no debe de tener muchas luces… lo que hace es absurdo. Si te vas a París a la Semana de la Moda y lo que quieres es exhibirte…”, deja caer su incredulidad la presentadora de ‘Espejo Público’. No parece la mejor estrategia a seguir por parte de Georgina Rodríguez y al final lo que ha conseguido es el enfado de la profesión a la que debe su buena fama. Y es que bien podrían cambiar de opinión sobre ella y sus proyectos, como sus documentales, gozar de peor acogida por el público si no cuenta con el favor de los medios. Se le caería el imperio, aunque siempre tendría a su marido para que no le faltase de nada.