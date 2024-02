Terelu Campos recuerda a su madre y lanza un dardo en su expulsión de 'Bake Off'

El programa de repostería 'Bake Off' está llegando a su recta final y al igual que semanas atrás, un concursante se ha visto obligado a abandonar la famosa carpa. En esta ocasión, la octava expulsada del talent culinario de Televisión Española fue la presentadora de televisión Terelu Campos, quien no logró destacar en ninguna de las pruebas.

Durante el programa, los concursantes tuvieron que "viajar" a tres países distintos al tener que replicar varias recetas. La primera prueba consistió en realizar la aristocrática tarta francesa Charlotte; en la segunda tuvieron que realizar canolis sicilianos y en la tercera, los jueces del programa pidieron que mezclasen una celebración española con una tarta inspirada en las ropas típicas de la celebración escogida.

Tras varias quemaduras, cortes y no alcanzar una regularidad en las elaboraciones, Terelu fue la elegida por Eva Arguiñano, Paco Roncero y Damián Betular, los miembros del jurado, para abandonar las cocinas. Por su parte, Alba Carrillo fue la mejor de la noche y consiguió ponerse por primera vez el delantal azul.

La marcha de Terelu dejó huérfanos a los concursantes y muy tocada a su amiga Rocío Carrasco. La periodista, antes de irse, agradeció a los jueces "el cariño" con el que le habían trato y no dudó en aprovechar la ocasión para mandar una indirecta al jurado de 'MasterChef', programa en el que participó en 2021. "A los jefes, gracias, porque se puede ser críticos, firmes, exigentes y no faltar al respeto. Es totalmente compatible y hay personas que no sabes hacer eso".

En la despedida con sus compañeros, se puedo ver a una Terelu emocionada que quiso acordarse de su madre, María Teresa Campos: "Ha sido un regalo pasar horas y horas aquí con vosotros. Ha sido como: 'Te estoy echando una mano para que la vida siga'. He venido en un momento difícil, pero en el más adecuado de mi vida".