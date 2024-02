La inesperada declaración de amor de Rocío Carrasco a Fidel Albiac que no habrá sentado nada bien al clan Mohedano

Rocío Carrascocontinúa dándolo todo en los fogones de "Bake Off: famosos al horno" y su paso por el concurso sigue dando de qué hablar. La hija de Rocío Jurado, a pesar de ser su discreción en lo que respecta a su vida privada, se ha ido abriendo nuevamente con la audiencia y no ha dudado en mandar una declaración publica de amor a Fidel Albiac durante la última emisión del talent show culinario, en el que está compitiendo junto a otros celebrities para alzarse como mejor maestra repostera del concurso.

En una de las pruebas que ha tenido que realizar, la televisiva ha tenido que hacer un libro y ha querido tener un bonito gesto con su marido, el mayor apoyo de su vida.

El libro, dividido en dos partes, significaba una historia y así ha querido reflejar su unión con su esposo. "Fidel mi gran amor no, el único. Es mi libro, mi historia y mi historia la cuento yo, no la cuentan otros", ha declarado Roció Carrasco, dejando bien claro que su historia la cuenta ella y no otras personas. Un doble zasca que seguro no habrá sentado muy bien a ciertas partes de la familia Mohedano o a Antonio David flores, el padre de sus dos hijos.

Rocío Carrasco Bake Off. famosos al horno

Además de este romántico y reivindicativo momento, la hija de Roció Jurado también ha protagonizado en el último programa un momento de tensión con su íntima amiga Alba Carrillo. La mujer de Fidel Albiac, durante una de las pruebas, se ha acercado a la modelo para ayudarla y ésta, superada por el nerviosismo y la tensión del momento, lo ha pagado con Rocío Carrasco. A pesar de lo ocurrido, finalmente todo ha quedado en anécdota y, como buenas amigas, han solucionado sus diferencias.

Rocío Carrasco está exprimiendo y disfrutando al máximo esta experiencia culinaria en RTVE, en la que participa junto a gran parte de su núcleo duro, como Alba Carrillo o Terelu Campos. Como pez en el agua, estamos descubriendo una faceta desconocida de la hija de la chipionera desconocida para gran parte de la audiencia en esta nueva aventura entre fogones.