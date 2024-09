Un tertuliano de Iker Jiménez en 'Horizonte' desata la polémica por un comentario sobre Israel y Hizbulá

Iker Jiménez y su programa 'Horizonte' vuelven a estar en el ojo del huracán. El espacio de Cuatro se ha visto envuelto en polémica tras los comentarios de uno de sus tertulianos habituales, José Félix Ramajo, durante el análisis del reciente ataque contra Hizbulá. Las declaraciones del asesor de seguridad en zonas de alto riesgo, que incluyeron llamados al exterminio de palestinos y libaneses, provocaron una fuerte reacción en redes sociales, aunque no generaron respuestas por parte del programa.

Ramajo, conocido por sus opiniones favorables hacia Israel, comentó que la milicia libanesa Hizbulá "está recibiendo las píldoras que durante años ha estado mandando a Israel", en referencia a los ataques atribuidos al servicio secreto israelí. Durante su intervención, Ramajo afirmó que Israel "no es un país genocida" y expresó su apoyo al Estado israelí, describiéndolo como "un país libre y democrático que defiende a sus ciudadanos". A su juicio, los países alrededor de Israel "son puros terroristas, basura humana y, para mí, debería ser exterminada". A pesar de la gravedad de sus palabras, nadie en el plató mostró objeciones, y Jiménez pasó rápidamente a otro tema.

Además de su llamado al exterminio, Ramajo lanzó un comentario sobre las consecuencias del ataque israelí, señalando que la explosión de los walkie-talkies de Hizbulá había causado unos 2.800 heridos. "Los buscas son lo que son y van donde van, así que espero que los 2.800 heridos no vuelvan a tener descendencia nunca más", expresó. Esta afirmación fue recibida con alguna risa en el plató, lo que incrementó la indignación de algunos espectadores en redes sociales. Ramajo también destacó que, en una guerra, "lo más importante no son los muertos", argumentando que los heridos son quienes "pueden colapsar un país". Estas declaraciones, que parecen trivializar las pérdidas humanas, no pasaron desapercibidas para la audiencia, que en redes sociales criticó duramente tanto las palabras del tertuliano como la falta de reacción en el programa.

Como es habitual en 'Horizonte', los comentarios controvertidos de los tertulianos suelen polarizar a la audiencia. Las declaraciones de Ramajo generaron una oleada de reacciones en redes sociales, con usuarios dividiéndose entre quienes defendían su postura y quienes condenaban sus palabras por incitar a la violencia. Esta controversia coincide precisamente con el anuncio, hace unas semanas, de Mediaset en el que renovaba el contrato de larga duración con Iker Jiménez.