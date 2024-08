'The Big Show' llega a Telecinco con Dani Martínez como presentador

A pocas semanas de que comience la nueva temporada televisiva, Mediaset parece que se guarda una carta bajo la manga: un formato musical y de entretenimiento, una adaptación del programa británico 'The Big Show'. El encargado de conducir este espacio de Telecinco sería Dani Martínez, quien consolidaría así su vínculo con el grupo de comunicación en el que ha desarrollado buena parte de su carrera televisiva. Esta adaptación española contará con la producción de Fremantle y se grabará en Sevilla, específicamente en el Cartuja Center, durante el otoño. Se espera que el formato esté compuesto por seis entregas que se emitirán en esta próxima campaña televisiva.

'The Big Show' promete ser una combinación de música, humor e improvisación, con un enfoque especial en la participación del público. Además de actuaciones musicales, el programa incluirá monólogos y sketches humorísticos, generando una atmósfera de diversión en cada entrega. Un elemento clave del programa será la interacción con la audiencia, quienes tendrán la oportunidad de convertirse en protagonistas inesperados del show. Una de las secciones más destacadas será 'Celebrity Karaoke', en la que un famoso sorprenderá a sus seguidores en el plató, invitándolos a cantar junto a él, lo que generará momentos únicos y espontáneos.

Este nuevo proyecto supone un paso más en la carrera de Dani Martínez dentro de Mediaset. Aunque el presentador ha explorado otras plataformas, como Movistar Plus+ con 'Martínez y hermanos', su regreso a la cadena con este nuevo formato reafirma su relación con el grupo. Dani Martínez ha sido una figura clave en programas de éxito como 'Tonterías las justas' y 'El concurso del año', además de su participación en 'Got Talent España', donde ejerció como jurado entre 2019 y 2022.

Dani Martínez, Rosalen, Jordi Roca y Melena Alterio en 'Martínez y Hermanos' Mediaset

Con 'The Big Show', el cómico castellanoleonés no solo amplía su presencia en la parrilla de Telecinco, sino que también asume un rol importante en la renovación de la oferta de entretenimiento de la cadena. Su carisma y su habitual capacidad para manejar programas de gran envergadura lo han convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión española, y esta nueva etapa parece consolidar aún más su trayectoria. Las expectativas en torno a 'The Big Show' son altas, ya que el formato ha tenido éxito en países como Italia, Francia y Países Bajos, combinando el talento musical con el humor y la participación del público. Por el momento se desconoce la fecha de su estreno, ya que aún Mediaset no ha anunciado nada de manera oficial, sino que ha sido 'Yotele' quien ha avanzado la información de este futuro programa.