'First Dates' reúne a dos comensales fogosos y sin pudor

‘First Dates’, el programa de Cuatro, ha vuelto a regalar uno de esos momentos. Los protagonistas de esta historia han sido dos comensales cuya cita ha sido bastante impredecible, Carmen y Miguel Ángel. La soltera, que se denomina una 'tigresa', fue clara a la hora de decir que es lo que busca en un hombre. ''Me gusta mucho hacer deporte, soy actriz, cantante, compositora, estoy estudiando periodismo…”, decía Carmen, la cual busca a un hombre que tenga dinero y que sea pasional ya que ''ha roto tres camas''. ‘’Quiero romper la cuarta cama, yo soy una tigresa, cuando me pongo encima piensan ‘esta mujer me va a matar’”, aclaraba.

Miguel Ángel y Carmen, comensales de 'First Dates' Cuatro

Miguel Ángel por su parte se mostró muy artístico y así lo dejó claro nada más entrar al pedirle a Calos Sobera, presentador del programa, que le llamase por su nombre de artista, Cristián. Este soltero es cantante y afirmó que siempre le han comparado con Chayanne. Al verle, Carmen sintió que era un tipo “muy sensual, tiene una chispa que me ha despertado las cositas”.

La cita daba comienzo y los solteros se encontraban cenando hasta que empezó a sonar la música por lo que no dudaron en bailar pegados. ‘’Me ha puesto un poco malo, cuando se ha girado y me ha puesto el culito, me ha puesto cachondo’’, decía con franqueza Cristian. Su pretendienta afirmaba que también se había subido de tono. ‘’Me he puesto cachonda. Tiene una sensualidad ese tío…, como te agarra y te mueve’’, confesaba acalorada.

Carmen comiendo el postre de rodillas en 'First Dates' Cuatro

Al acabar la cena, la pareja de solteros ha decidido seguir con el postre en el reservado sin saber que la cosa iba a subir de tono. Carmen se ha puesto de rodillas para comerse el postre sin manos. ‘’Se me ha puesto la piel… se ha erizado todo’’, decía Cristián. ‘’Es un hombre que me excita mucho, que me da un lengüetazo y…’’, confesaba también la polifacética soltera. Después de finalizar la cita llegaba el momento de pagar la cena por lo que Miguel Ángel, o Cristián, tomó la iniciativa de pagar todo él, hecho que a Carmen le gustó confesando que se ‘’había enamorado’’. Tras esta cita tan fogosa, ambos confirmaron querer tener una segunda cita mostrándose con muchas ganas de repetir pero sin que haya cámaras delante.