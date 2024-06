TVE comienza las grabaciones de 'That's My Jam'

RTVEha confirmado el fichaje de Arturo Vallscomo presentador del programa 'That's My Jam: que el ritmo no pare', un formato musical que llega a la televisión pública después de su paso por Movistar Plus+. La televisión pública había aprobado este proyecto en abril, y ahora se ha iniciado el proceso de grabación.

'That's My Jam' sigue los pasos de otros programas que han transitado de plataformas de pago a la televisión en abierto. Ejemplos recientes incluyen 'La Resistencia', que debutará en TVE en septiembre, y 'Martínez y Hermanos', que se estrenó en Cuatro hace unos meses. Estos movimientos responden a la reestructuración de Movistar Plus+, que ha orientado su estrategia hacia las series documentales y los true crime tras la desaparición de su canal lineal #0.

El anuncio de la llegada de 'That's My Jam' se produjo junto a la aprobación de nuevos proyectos por parte del Consejo de Administración de RTVE. Entre estos se encuentran nuevos capítulos de 'La Moderna', una nueva edición de 'Bake Off: famosos al horno' y un talent show sobre copla titulado 'La silla roja'. Además, RTVE ha renovado los derechos de emisión del Tour de Francia.

'That's My Jam' es un concurso musical donde dos equipos formados por celebridades compiten en diversas pruebas para demostrar sus habilidades musicales. El programa, producido por RTVE en colaboración con Lacoproductora (responsable de 'Días de tele' y 'Las cosas claras'), ha comenzado ya sus grabaciones. En cada episodio, Arturo Valls presentará a los equipos que se enfrentarán en juegos, actuaciones de baile y preguntas relacionadas con la música. El equipo ganador recibirá el codiciado radiocasete dorado del programa. RTVE ha descrito el formato como "lleno de diversión y entretenimiento, donde veremos a nuestras celebridades enfrentarse a situaciones sorprendentes".

Además, el programa contará con una banda de música en directo liderada por Víctor Elías, conocido por su papel en la serie "Los Serrano". Arturo Valls, aparte de ser el anfitrión, es también productor ejecutivo del formato. Valls, humorista, actor y presentador, es una figura prominente en la televisión española, con una carrera que comenzó en 1998 y que incluye roles en series y películas.

La versión original de 'That's My Jam' está producida por Universal Television Alternative Studio en colaboración con Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon. En Estados Unidos, la primera temporada del programa alcanzó más de 250 millones de visionados en televisión y plataformas digitales. La adaptación española es la octava versión internacional del formato, que también se ha producido o está en proceso de producción en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Mongolia y Oriente Medio. El formato es distribuido globalmente por NBCUniversal Formats, parte de Universal International Studios, una división de Universal Studio Group.