Víctor Elías nos habla de su boda con Ana Guerra: "Tenemos las ideas muy claras"

En una noche rebosante de talento en el séptimo arte, la música también ocupó un papel destacado. El pasado sábado 13 de abril, el Teatro Can Ventosa de la isla albergó la séptima edición de los Premios Astarté del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, y la noche estuvo amenizada por las actuaciones de la cantante murciana Ruth Lorenzo, acompañada al piano de Víctor Elías, el director musical de la gala.

El artista, que paseó por la alfombra roja con un diseño de Virginia Vald, una de las firmas que componen Adlib Ibiza -la única denominación de origen de moda-, reconoció ante LA RAZÓN que atraviesa una muy buena etapa profesional y que, por fortuna, su teléfono no ha dejado de sonar: "Llevo varios ya en esta buena racha y toco madera para que no falte trabajo. Estoy disfrutándolo mucho".

Aunque todos lo conocimos gracias a su faceta interpretativa, dando vida al pequeño Guille en la célebre "Los Serrano", Elías se gana la vida desde hace años como músico respetado, aunque asegura que no tendría problema alguna en volver a las tablas o los sets de rodaje: "Es importante tener claro que podemos hacer lo que queramos. No tenemos que encasillarnos toda la vida en una cosa si nos apetece probar otra".

Víctor Elías en la alfombra roja de los Premios Astarté del Ibicine Cortesía Ibicine

Este buen momento profesional que refleja también en lo personal, y el próximo 31 de octubre se dará el "sí, quiero" con la cantante Ana Guerra. Su relación se dio a conocer hace dos años, coincidiendo con el Día de los Enamorados, y desde entonces no han escatimado en muestras de cariño.

Los tortolitos han encandilado a la opinión pública y a la prensa por la naturalidad con la que viven su noviazgo, y de hecho han firmado un contrato con una revista del corazón para poder contar la historia de su boda "cómo nosotros queremos, desde nuestra perspectiva".

Aunque asegura que todavía no han cerrado muchos detalles sobre las nupcias, Elías recalca a quien esto escribe que él y su prometida se encuentran "muy bien, muy tranquilos y muy felices. Lo llevamos con mucha calma y muy relajados".

Ana Guerra y Víctor Elías se casan Redes sociales

La propia Guerra también confirmó a LA RAZÓN que ni siquiera había elegido su traje de novia, un asunto en el que Elías sí parece llevarle algo de ventaja: "Ya he hablado con el sastre, y no puedo decir el color de mi traje, pero no va a ser algo convencional".

El resto de detalles tampoco parecen preocuparles, y el músico apunta que para ellos es muy fácil ponerse de acuerdo porque "tenemos gustos muy parecidos y las ideas muy claras. Realmente, organizar una boda no es tan complicado, es ponerse en los ratos que tienes libres".

Invitados VIP: de los Reyes a Los Serrano

Elías asegura que todavía no han enviado las invitaciones de boda y que por eso no puede adelantar ningún confirmado. Lo que sí está claro es que recibirán la tarjeta nombres muy destacados de la crónica social patria, desde los compañeros de "Operación Triunfo" de la novia hasta don Felipe VI y doña Letizia, que es prima del novio. Acerca de este asunto, el músico prefiere ser discreto y no elucubrar sobre la presencia de los Reyes en su enlace: "Que venga quien quiera, nosotros vamos a invitar a los que queremos que estén, sabiendo quienes pueden tener más problemas para venir o quienes no".

Los que también están invitados son los integrantes de su ficticia familia, "Los Serrano". Belén Rueda, Antonio Resines, Fran Perea o Natalia Sánchez son algunos cuya presencia está casi asegurada. "Espero que vengan todos", insite Víctor Elías.