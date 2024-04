¡Es viernes de «Tu cara me suena»!

Si hay un formato que pueda hacer sentir orgullo en Atresmedia TV y Gestmusic ese es, sin lugar a dudas, «Tu cara me suena». Es el niño mimado de la casa, no solo porque ha sido fruto de su propia creatividad, sino que también ha logrado escalar rápidamente hasta instalarse como uno de los programas favoritos de los españoles y, además, ha sido exportado con total éxito a más de 40 países. La propia Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, lo describió en la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada como «un Ferrari de la televisión. Es entretenimiento puro».

Y no se equivoca, ahí están las audiencias que lo demuestran y los muchos y muy importantes personajes que han visitado el plató de «Tu cara me suena» jugar a hacer imitaciones del más alto nivel. En esta nueva edición, la undécima del formato, que comienza esta misma noche a las 22:00 horas en Antena 3, los encargados de asumir los retos del pulsador serán Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, aseguró que «para completar este grupo tuvimos que ver más de 60 personajes. Este formato es muy exigente, no basta con tener capacidad para hacer un par de buenas imitaciones, son muchas galas, muchos retos y se necesita de mucho talento para hacer televisión de esta dimensión. Estamos muy contentos porque en las primeras grabaciones hemos podido comprobar que acertamos con estos nombres, no solo hay un nivel brutal, sino que se ha creado una fraternidad entre ellos que solo puede venirle bien al programa».

«Es verdad lo que dice Tinet», subrayó Manel Fuentes a LA RAZÓN, «es la primera vez que en el ambiente no hay uno que sobresalga sobre los demás en cuanto a talento, ambición o competitividad, esta vez están todos muy parejos, puede que los cantantes, como Bustamante, Julia, Raoul, Conchita y Supremme, tengan una ventaja en ese aspecto, pero es que los demás no lo hacen nada mal y, además, se hacen fuertes en su terreno, con una interpretación e imitación del personaje quizás con más desparpajo, entonces todo se equilibra. Pero, más allá de todo esto, se respira una atmósfera de generosidad tremenda, todos tienen una consciencia de espectáculo y del entretenimiento que debemos

generar en el televidente, y eso hace que lo den todo en el escenario, es maravilloso», añadió el presentador.

Lo cierto es que ese ambiente se palpaba con facilidad, tanto en la rueda de prensa, como en los corrillos en los que pudimos charlar con todos los participantes. Se nota que se lo pasan bien. Las risas, las miradas cómplices y las bromas no cejaban. «Es que somos como una ‘troupe’ que va de pueblo en pueblo haciendo un espectáculo nuevo cada día, todos tenemos un papel y te aseguro que estamos plenamente comprometidos en hacerlo lo mejor posible», señaló Miguel Lago.

Al consultar sobre los favoritos, al parecer, en la opinión de la mayoría, el que más va a sorprender es el presentador Juanra Bonet, quien sale de su zona de confort y ahora se pasa al «otro lado», el del concursante, y no uno cualquiera, sino uno de los más bromistas. «No para, todo el día es igual, él y Bustamante, son incansables, divertidísimos y talentosísimos», dice la monologuista Valeria Ros, quien aseguró que «estar aquí es increíble. Aparte de ser una experiencia brutal, yo pensaba que bailaba y cantaba muchísimo mejor. En mi cabeza era espectacular, pero parece que no lo soy tanto. Yo lo intento, que al final es lo importante, y me lo paso bien, aunque no entiendo por qué el pulsador se empeña en hacerme bailar».

Para Raquel Sánchez Silva «’Tu cara me suena’ es un reto mucho más difícil que ‘El Desafío’. Estoy aprendiendo una barbaridad y lo estoy disfrutando muchísimo». «La verdad», interrumpió Juanra, «nos lo curramos todos mucho. Cuando actuamos, la ilusión es de festival de fin de curso semanal. Pero el trabajo y el compromiso es mucho. Eso hace que nos sorprendamos unos a otros».

«Ah, y se me olvidaba, las risas están garantizadas con el maravilloso jurado que tenemos, con Carlos Latre, Chenoa, Àngel Llàcer y Lolita, cuyas anécdotas son mejores este año, te lo aseguro. Pensé que no se podía superar, pero me tiene con la boca abierta», apuntó finalmente Manel Fuentes.

Con todos estos ingredientes, no queda más que esperar a que sean las 22:00 horas, poner Antena 3 y disfrutar de la nueva temporada de «Tu cara me suena».

Un formato con audiencias de récord

►«Tu cara me suena» destaca como el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva. Desde su estreno, ha mantenido una sólida audiencia con un promedio del 20,4% de cuota de pantalla y más de 2,7 millones de espectadores. La edición anterior alcanzó un 19,1% de cuota y casi 1,8 millones de espectadores, con notables resultados entre el público joven (18,4%). La gala final de «Tu cara me suena 10» obtuvo un impresionante 23,4% de cuota y 1,9 millones de espectadores, datos que le convierten en uno de los formatos de televisión de más éxito de todos los tiempos.