'La Voz Kids' cambia su estructura y se hace "mayor"

Después del impresionante lanzamiento anoche de 'Tu cara me suena 11', hoy el turno es para 'La Voz Kids', uno de los formatos más esperados y exitosos de Atresmedia TV que, según reveló Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, muy pronto se verá enriquecido con la primera edición de 'La Voz All Stars'. Aunque la puesta de largo oficial se celebró hace meses, es esta noche cuando todo cobrará sentido, pues veremos por primera vez a los jóvenes talentos que se presentan al casting y cómo los coaches comienzan a conformar sus equipos con las normas del concurso que, en esta oportunidad, han cambiado con respecto a la última edición 'Kids'.

De hecho, esas novedades ya las desveló Encarna Pardo, productora ejecutiva y directora de Contenidos de Boomerang, en la rueda de prensa de lanzamiento, cuando anunció que "el cambio más destacado de la temporada es la adopción por primera vez de una estructura ‘gemela’ de ‘La Voz’, la de los adultos, es decir, que las consideraciones anteriores de ‘Kids’ se suprimen y todo funcionará como en el programa original", explicó.

Sin embargo, esta edición sí presenta una diferencia notable respecto a la versión para adultos. Durante las rondas eliminatorias del concurso, ningún aspirante abandonará el programa en solitario, siempre lo hará acompañado de algún compañero, o lo que es lo mismo, habrá una gran batalla tras las que los coaches dejarán su equipo, literalmente, en la mitad. Además, el programa incorporará el "Súper bloqueo", una innovación introducida en la versión adulta en 2023 y que generó tan divertidas reacciones entre los coaches.

Otra sorpresa que aguarda esta nueva edición se encuentra entre los jueces, si bien de la última edición de 'Kids' repiten David Bisbal y Rosario Flores, la baja de Sebastián Yatra y Aitana será cubierta por un viejo conocido, Melendi, quien no dudó en bromear al respecto afirmando que "ya olemos…", y el debut como coach de Lola Índigo, quien, si bien es novata en esta posición, reconoció haberse "enamorado del formato desde que participó como asesora y ahora estoy feliz de estar entre los coaches".

La que sí sigue siendo la cara reconocible del programa es Eva González, que repite como presentadora y afirmó sentirse "siempre como en casa cuando vengo a este plató. Ya somos todos una familia, tanto con los coaches como con el equipo de producción, los músicos y, como no, los niños y sus familias, porque soy yo quien tiene mayor contacto con ellas y empatizo tanto que a veces me cabreo mucho con las decisiones de los coaches de no girarse. Aunque, sin duda, lo más bonito, lo más alucinante es ver cómo evolucionan los niños en pocas semanas, alcanzan un nivel que hace que a veces se me olvide que son niños". Incluso Rosario afirmó estar "flipada de la cantidad de niños que han venido con un talento y un arte impresionante. Y no solo eso, nosotros todavía nos ponemos nerviosos para subir al escenario y ellos lo hacen con una naturalidad tremenda. Aprendo mucho de ellos". A lo que replicó Melendi, "es muy valiente lo que hacen los niños aquí, hay personas que se pasan la vida sin tomar el riesgo que ellos, siendo niños, toman aquí".

"Es que están viviendo como una especie de campamento de verano", explicó Lola, "se lo quieren pasar bien y les da más pena irse y dejar a sus nuevos amigos, que abandonar el concurso. Pero lo que están viviendo es una auténtica masterclass de canto y música. Yo misma me paso por donde los coach para que me aconsejen cosas, es increíble".