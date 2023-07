Vuelve el verano, vuelve "El Grand Prix"

Ya está todo preparado para que comience el espectáculo del "El Grand Prix del Verano". Todas las especulaciones y apuestas han llegado este miércoles a su resolución. Ocho pueblos, juegos míticos, novedades, la renovada vaquilla y… ¡hasta un dinosaurio!

Según se ha anunciado en rueda de prensa, vuelve muy pronto a La 1 ‘El Grand Prix del Verano’ cargado de novedades, pero manteniendo el espíritu que conquistó a millones de espectadores. Ramón García será de nuevo el gran maestro de ceremonias del programa, producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), que tendrá pruebas consagradas y representativas que todos recordamos, otras nuevas que atraparán a los más jóvenes, y muchas sorpresas. Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid) serán las dos primeras localidades invitadas y tendrán como padrinos a Miguel Ángel Muñoz y Lolita.

En la presentación del programa, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre ha explicado que la vuelta de ‘El Grand Prix’ responde a una petición muy repetida: “RTVE la ha escuchado, y la ha hecho realidad. RTVE se quiere volver a acercar a los pueblos más pequeños. Han pasado dos décadas, llega el verano y llega el Grand Prix.” Ramón García ha expresado su emoción por este regreso. “Son muchos años. El programa ha cambiado poco y yo sigo teniendo la misma ilusión o más. Esto es un reto. Entrar aquí y ver esto… se respira Grand Prix. Tenemos que hacer lo mismo: un equilibrio entre la memoria historia que tiene la gente del Grand Prix con la gente de ahora. Es muy bonito conseguir eso y traspasarlo a las nuevas generaciones. Fue una llamada ilusionante, después de muchos años trabajando para que sucediera”, ha explicado. “TVE es la televisión de todos los españoles y va a dar visibilidad a unos pueblos pequeños. Eso también es labor de la televisión pública”, ha añadido.

Para Carlo Boserman, director general de EuroTV (Grupo iZen), “ha sido un reto porque teníamos que mantener el espíritu del programa, pero dándole un toque 2023. Al principio era todo led, y no nos gustaba. Hemos cambiado toda la parte del grafismo: nos recuerda el pasado estando en el presente. También, hemos cambiado los acordes, pero es la misma sintonía. Mantenemos la esencia de las pruebas clásicas, pero hemos añadido nuevas que también serán muy divertidas”.

Acompañarán a Ramón García la presentadora y creadora de contenido Cristinini y la actriz Michelle Calvó. Cristinini será la experta en juegos y los retransmitirá desde su cabina contando curiosidades, aficiones… Además, conectará el programa con el público joven hablando de las redes sociales. Según ha señalado, vive este proyecto con “mucha ilusión. Somos niñas que hemos crecido con el Grand Prix viéndolo en familia, que lo veníamos pidiendo… estar aquí ahora y ver a Ramón en carne y hueso… nos lo pasaremos genial. Mi yo más niña nace de nuevo y quiero que eso se transmita”.

Michelle será la ‘Embajadora de los Pueblos’ y estará con los alcaldes y padrinos. Será la experta de las localidades y se acercará a las gradas para hablar con los participantes: “Estaré con ellos viviendo sus emociones y nervios. Y también dando a conocer al público historias que van a emocionar bastante”, ha contado. Junto a ellas, Wilbur, que será el encargado de mostrar la mecánica de las pruebas de una forma muy diferente: en tono cómico y mediante acrobacias. Además, tendrá un objetivo: encontrar su propio pueblo. Según ha explicado, es “fan desde pequeño, me encantaba el Grand Prix. Lo he visto con mis padres y mi ilusión es poder concursar. Pero no tengo pueblo. Haré las pruebas, me dejaré fluir…”. Las cuentas oficiales de Twitter e Instagram son @GrandPrix_tve

Momento de la presentación RTVE

Juegos míticos, novedades, la vaquilla… y ¡hasta un Dinosaurio!

Los juegos míticos estarán muy presentes en el programa: Troncos Locos, los Bolos (ahora Superbolos), el Diccionario, la Patata Caliente y Baloncesto en Pañales. Entre las novedades, una rampa que se utilizará en dos alturas para jugar a La Guardería y Escala como Puedas, dos gymkanas en las que estará presente el Dinosaurio; una plataforma giratoria para Alicia en el País de las Caidillas; Los Ki-monos, una gymkana aérea encima de la piscina; ventiladores gigantes en el Perrito Piloto y, por último, si alguien echa de menos Las Manos… volverán en forma de pingüinos.

Una de las novedades más destacadas, sobre todo por tamaño, es el Dinosaurio Niko. Estará en las gymkanas y en alguno de los juegos molestando a los jugadores antes de terminar la prueba e interactuando con Ramón, Michelle y Cristinini. Lo veremos tanto como dinosaurio como dragón, según la prueba. No podía faltar la mítica Vaquilla que, con un traje al estilo mascota de la NBA americana, saldrá a molestar a los jugadores cuando los alcaldes decidan utilizar un comodín. En el primer juego de cada programa se decidirán los comodines que tendrán cada uno de los equipos: dos para el ganador y uno para el que pierda, o uno para cada uno. Podrán activarlos apretando a un botón que tendrán los alcaldes delante justo antes de cada juego. Tras una cuenta atrás de cinco segundos, si ninguno decide presionar el botón, comenzará el juego; si lo presionan, sonará un gran mugido y luces de colores darán paso a la vaquilla.