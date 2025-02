Xabier Fortes muestra el sorprendente regalo de sus compañeros

Hace un par de meses, el presentador de Televisión Española (TVE) Xabier Fortes recibió una querella del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso). Ahora, con motivo de la celebración de su 58 cumpleaños este 7 de febrero, el profesional que participa en el programa 'La Noche en 24h' ha recibido un regalo muy particular por parte de sus compañeros.

Tanto es así, que el propio presentador mostrando una vez más su particular ironía ha querido mostrar a la audiencia el objeto que le han entregado. Eso sí, antes de compartirlo en antena, mostró el malestar de algunas personas por hacer esa review: "No todos eran partidarios de enseñar el regalo". Además, una vez que lo enseñó en pantalla, bromeó: "No creo que me vayan a cesar por esto. He dado mayores motivos para que me cesen”".

Un regalo peculiar

Y es que los compañeros de programa entregaron a Xabier Fortes una hucha de barro. Según las personas que le obsequiaron con este objeto, "le servirá para conseguir tener unos ahorros adicionales". Por tanto, este detalle viene con una carga fuerte de ironía ya que tenía un pequeño cartel pegado en el que se puede leer el siguiente mensaje: "Para las querellas".

Tras esta entrega tan particular, el presentador bromeó con los contertulios y les pidió, entre risa, algunas monedas "para ayudarle en su situación". Además, fueron muy contundentes y reiteraron en varias ocasiones que "la querella presentada por Alberto González Amador sería inadmitida por el juzgado". El motivo de esta disputa entre ambos radica en unas declaraciones de Xabier Fortes en las que le llamó "defraudador confeso".

Se reafirma en sus palabras

Una vez más, el presentador aprovechó el programa que lidera para reafirmarse en sus palabras sobre este asunto: "No deja de ser chocante la interposición de dicha querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la Fiscalía que ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

Por último, comentar que Xabier Fortes en su momento ya criticó "el intento de coacción" por parte del demandante. Ahora, por ello, intenta tomarse con humor esta situación y muestra como sus propios compañeros también han querido "ironizar" con esta historia. Tanto es así que ha compartido el vídeo con su intervención en el programa en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Sin acritud".