''¡¿Qué coño ha hecho?!'': Carmen Alcayde estalla a las puertas de la final de 'GH VIP 8'

La puja por lograr el primer hueco en la final de ‘Gran Hermano VIP 8’ ha movido las aguas en el famoso reality de Telecinco. Laura Bozzo protagonizó, en la última gala del concurso, un momento inédito al hacerse con dicho hueco en la final pujando casi todo el premio final que quedaba. La presentadora peruana no dudó en apostar 50.000 euros para estar más cerca de la victoria del reality dejando el premio final en 3.600 euros.

Dicha puja, que ya levantó ampollas, entre Albert Infante, Carmen Alcayde, Pilar Llori, Bozzo, Naomi, Michael y Luitingo, por tener que estar al acecho de saber quien pujaba; no solo sacó el lado más codicioso del cantante andaluz, la influencer y la presentadora sino que también volvió a mostrar que algunos concursantes, aunque parezca que no, siguen dando todo por el formato y por las amistades creadas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Este es el caso de la presentadora valenciana. Alcayde, al escuchar y ver como su gran compañera de ‘’team’’ pujaba semejante cantidad por lograr llegar a la final no daba crédito ante lo ocurrido: ‘’Tío, por favor, tío’’, comenzaba diciendo a la vez que se giraban conteniendo la rabia y las lágrimas. Infante, al ver como estaba de destrozada su compañera no quiso dejarla sola por lo que acudió a arroparla. ‘’¡¿Qué coño ha hecho?!'', volvía a decir la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ mientras que Naomi le cantaba las cuarenta a Bozzo por su gesto.

Momentos más tarde, Marta Flich, presentadora del formato y de Mediaset, conectaba con los concursantes preguntando a una Alcayde, rota de dolor, que opinaba al respecto. ‘’Yo solo quiero decir una cosa. Lo que ha hecho Laura no es Álex Caniggia, Alex Caniggia paró la puja y dijo ‘¿estáis tontos?’. Al día siguiente hablamos y se dijo que ‘’habíamos hecho el tonto’’ que ese dinero al final son para nuestros sueños. Quedan tres semanas, ella quería el cariño del público. Escúchame lo que acabas de decir que ‘’te importamos un carajo’’, también somos personas’’, comenzaba diciendo la valenciana entre dolorida y cabreada.

Bozzo por el contrario quiso echarle en cara que su hermano le nominó hace tan solo una semana a lo que Alcayde aprovechó para dejarle las cosas claras sobre el concurso y los ‘’team’’. ‘’El cariño de la gente de esta casa a mi también me importa y los ''team'' eran para nominar. No son ni enemigos ni malas personas; tienen padres, hijos, hermanos y sueños. Sueños que tu te has cargado’’, continuaba diciendo la concursante. ‘’Tú no eres Alex Caniggia, Alex Caniggia entraría por aquí y te tiraría de las orejas’’, concluía Carmen Alcayde demostrándose decepcionada con la que parecía ser uno de sus apoyos más fuertes dentro del concurso.