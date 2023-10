Raúl Torquemada: «Madrid lo tiene todo para convertirse en el ‘hub’ audiovisual de Europa»

Siempre es un gustazo encontrarse con series o películas que se han rodado en escenarios míticos y reconocibles de Madrid. Raúl Torquemada y el equipo de Madrid Film Office que dirige, se dedican a gestionar los rodajes audiovisuales en la capital y en estos primeros seis meses de 2023 ya se han realizado 600 rodajes, 60 de los cuales son largometrajes, 50 series, 80 cortometrajes, más de 300 anuncios y 100 rodajes pertenecientes a otros formatos.

¿Y si alguien quiere dejar «mal» a Madrid en un rodaje?

En «Todos los nombres de Dios», lo que se manifiesta es una ciudad donde hay un atentado. Aún así, estamos hablando de ficción, no de una realidad y, afortunadamente, Madrid, hoy por hoy, es una ciudad segura. Y así lo vendemos en los mercados nacionales e internacionales y el sector de la industria lo valora. Es fácil trabajar en Madrid. Sienten seguridad a la hora de traer los equipos aquí y de dejar equipos en la calle. No se nos ha planteado nunca un rechazo a ningún proyecto porque venda una imagen de Madrid que es mala.

Ha insistido en «descentralizar los rodajes».

La mayoría de las producciones se desarrollan en el distrito centro y en la almendra central, pero hay mucha más vida y muchas más localizaciones más allá de la M30. Queríamos trabajar en ese proyecto que se llama «Rodando en 21 distritos», que va mucho más allá de poner en valor las diferentes localizaciones de esos distritos, es trabajar incluso con los ciudadanos para hacerles partícipes de la importancia de la industria audiovisual; en el impacto que genera ya no solo de producción y de promoción también en sus barrios, para luego generar ese turismo de pantalla que ya existe, que es una tendencia: más de 100 millones de personas deciden dónde ir en función de lo que ven. Y aquí se ve mucho, gracias a títulos como «La casa de papel». Es un proyecto en el que queremos involucrar a cada uno de los distritos, e incluso convertir al ciudadano en localizador.

¿Madrid lo tiene fácil por el hecho de ser Madrid, o hay mucho trabajo detrás?

Hay mucho trabajo detrás y hay una gran apuesta por parte de todas las áreas, en este caso el Ayuntamiento, y un trabajo conjunto con la Comunidad de Madrid. Acudimos con ellos a mercados nacionales e internacionales bajo una misma marca que es «Hazlo posible». Al final, lo bueno es que Madrid aglutina muchas cosas: es una ciudad amigable, fácil para rodar, es la ciudad más barata para rodar, tiene muchas localizaciones y es una ciudad muy camaleónica, que puede ser un París, un Nueva York, incluso un Buenos Aires. También lo acompaña el factor profesional: hay mucho talento y hay mucha industria, y, al final, aquí confluye el 39% de la industria audiovisual en España y unas cifras de negocio muy interesantes. Madrid lo tiene todo para convertirse en el Hub audiovisual europeo, y la apuesta firme y decidida de empresas nacionales e internacionales como Netflix, HBO, Disney Plus+...

¿Qué le falta a Madrid?

Nosotros tratamos de escuchar muchísimo a la industria. Estamos en contacto constante con ellos para escuchar cuáles son las necesidades y qué cosas tenemos que mejorar, en este caso desde la administración del ayuntamiento, para facilitarlo o para tener ese acercamiento al ciudadano. También tenemos que trabajar en trasladar a la ciudadanía lo importante que es este sector: por cuestiones económicas y de promoción de la ciudad. ¿Qué nos falta? Pues aterrizar más esa sostenibilidad. Estamos trabajando en una ordenanza audiovisual que es súper importante también. Falta, por ejemplo, algo tan sencillo hablando de sostenibilidad que en vez de usar un grupo electrógeno, que nos pudieran enganchar a la luz. Falta, a lo mejor, la gestión de los residuos en los rodajes.

¿Y tanto nos perjudica no tener playa?

Si no tenemos playa, tenemos aquí, grandes embalses en la Comunidad, y lo que sí que tenemos es un tren de alta velocidad que estamos a dos horas y media de la playa. Y eso también lo ponemos en valor: la gran cantidad de conexiones y buenas conexiones que tiene Madrid. Y cuando no tenemos algún tipo de localización en la propia ciudad o en la comunidad, tenemos alrededor otras ciudades que lo pueden ofrecer, como Segovia y su cárcel o Ciudad Real, con un aeropuerto que está vacío. Entonces, cuando se nos plantean, cuando vienen esas productoras a preproducción, nos plantean localizaciones que nosotros no somos capaces de ofrecer, bien porque es muy difícil o porque operativamente es imposible, tratamos de dar solución.

Hay una batería de medidas para potenciar Madrid.

Es un trabajo diario. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando internamente dentro de nuestra casa para que el Ayuntamiento, que es muy grande, partido en 21 distritos, conozcan a Madrid Film Office y cuál es la figura de Madrid Film Office. Estamos sembrando para recoger. Los After Works que hacemos, y que serán la cuarta edición ya el próximo mes de noviembre, es también otra forma de trabajar y está interesante establecer conversaciones y relaciones, no solo con la industria, sino también con otras áreas del ayuntamiento y de otras instituciones públicas, más allá del Ayuntamiento y ministerios para entablar relaciones, para conocerlos, para hablar. Y es ahí cuando luego surgen las posibilidades de ir mejorando el día a día en los proyectos audiovisuales en la ciudad Madrid. Todos los días estamos haciendo cosas para asombrar y para convertir a Madrid en el hub audiovisual europeo. Yo estoy seguro que la proyección que ahora tiene Madrid y que tendrá y que estamos trabajando en ello, junto con la comunidad también, hacer que así sea. Pero no solo nosotros, las instituciones también la apuesta privada por venir aquí a la ciudad, a la región, a implementar y desarrollar su negocio.

Luis Tosar, tomando la Gran Vía, en "Todos los nombres de Dios" TRIPICTURES

¿Y la iniciativa de Rutas de cine y series?

Madrid Film Office, aparte del trabajo para la atracción de rodajes a la ciudad de cualquier tipo de proyecto audiovisual, otra de sus funciones es poner en valor todo el patrimonio audiovisual de Madrid. Y en este sentido, también lo tenemos muy interiorizado en la importancia del turismo de pantalla. Nosotros formamos parte del área de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Y dentro del plan estratégico del turismo, está el turismo de la pantalla. Y como actividades, recientemente hemos colaborado con Veranos de la Villa organizando rutas, como la de Pedro Almodóvar. Y una reciente ruta que hemos estrenado, que la tenemos que presentar todavía, que es Paisaje de la luz, haciendo referencia a 67 películas que han sido rodadas en el Paisaje de la Luz y poniendo en valor ese Patrimonio de la Humanidad. Y tenemos otros tantos proyectos, tres rutas, que además queremos trabajar y que estamos colaborando con Netflix o con Amazon Prime y con sus productos.

Y que es extensible a las series.

Tenemos dos rutas, el Madrid de las series 1 y el Madrid de las series 2. Próximamente se va a estrenar en febrero una ruta de Reina Roja como producto derivado de la serie, que además no deja de ser un producto de promoción tanto para ellos como para nosotros.

¿Hubo alguna petición que le doliera rechazar?

Una en la que nosotros no tenemos cabida: rodar en el Congreso de los Diputados. Nos la han pedido ya en dos ocasiones y es muy difícil. Si por mí fuera, pues lógicamente daríamos cabida, porque creo que está bien enseñar al mundo, enseñar al exterior, e igual es que se rueden historias también en el Congreso de los Diputados. Cuando no podemos dar o responder a peticiones, tratamos de dar siempre alternativas.