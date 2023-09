Las redes denuncian la actuación de Mediaset con la reportera Isa Balado: "Le obligan a entrevistar a su agresor"

Las autoridades de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención del individuo sospechoso de cometer una agresión sexual contra una reporterade televisión durante una transmisión en vivo en la mañana de este pasado martes.

La reportera en cuestión, Isa Balado, se encontraba realizando una cobertura en vivo para el programa 'En boca de todos' de Cuatro, grupo Mediaset. Ubicada en la calle Duque de Alba, cerca del escenario donde ocurrió una confrontación entre un ladrón y dos comerciantes el pasado domingo, un individuo que transitaba por la calle se aproximó a la profesional mientras explicaba los hechos en directo, le toco el glúteo y luego le preguntó a qué programa pertenecía.

Las redes sociales no tardaron en hacer eco de los hechos. Miles de usuarios denunciaron la actitud del hombre con la periodista, asegurando que "no se puede consentir". Sin embargo, también han sido muchos los espectadores que han arremetido contra la actitud de la cadena, Mediaset: "¿Alguien me puede explicar por qué el presentador del programa obliga a una chica que acaba de ser víctima de un tocamiento inapropiado (abuso sexual), a entrevistar a su agresor?".

Visiblemente molestos, han criticado que la reportera no se fuese del lugar de los hechos en cuanto acabó la cobertura de la noticia. "MediaSet en vez de retirar de la zona a Isa Balado después de ser agredida por un hombre extranjero, le manda quedarse allí para encontrarse nuevamente con su agresor", dice uno de los usuarios. Hace escasos días también vimos como Álex de la Croix denunciaba el tratamiento erróneo por parte de Telecinco sobre su identidad de género.