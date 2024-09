Reino Unido prohibirá publicidad de comida basura en televisión a partir de 2025

El subsecretario parlamentario de Estado de Salud Pública y Prevención, Andrew Gwynne, ha publicado una declaración en la que confirma que el Gobierno laborista de Reino Unido seguirá adelante con la implementación de una prohibición de publicidad de alimentos con alto contenido en grasas, azúcar o sal (HFSS), como se había propuesto hacer el Gobierno anterior.

En la declaración, Gwynne afirmó: “Más de uno de cada cinco niños en Inglaterra tiene sobrepeso o padece obesidad cuando comienzan la escuela primaria, y esta cifra aumenta a más de un tercio cuando terminan la escuela. Queremos abordar el problema de frente y eso incluye implementar las restricciones a la publicidad de comida basura en televisión y en línea sin más demora. “Vamos a introducir un límite a las 21 horas para la publicidad televisiva y una prohibición total de la publicidad pagada en Internet. Estas restricciones ayudarán a proteger a los niños de la exposición a la publicidad de alimentos y bebidas menos saludables, que, según las pruebas, influye en sus preferencias alimentarias desde una edad temprana”.

Gwynne continuó: “Hoy confirmo que hemos publicado la respuesta del Gobierno a la consulta de 2022 sobre el proyecto de legislación secundaria . Se trata de un hito clave que confirma las definiciones de los productos, empresas y servicios incluidos en el ámbito de aplicación de las restricciones. Esto proporciona la claridad que las empresas han estado pidiendo y las ayudará a prepararse para las restricciones que entrarán en vigor en todo el Reino Unido el 1 de octubre de 2025”.

El Gobierno también pondrá en marcha una consulta específica sobre cómo se aplicarán las restricciones a los servicios de televisión por protocolo de Internet que ofrecen televisión en directo a través de Internet. Se destacó que la publicidad se aplicaría a la publicidad pagada, pero no a los "medios propios" ni a los "contenidos transaccionales". Esto significa que una empresa aún podría publicitar sus productos HFSS en sus propias redes sociales. El "contenido transaccional" no estaría dentro del alcance de las restricciones, ya que no se trata de anuncios "pagos".