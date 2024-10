Remakes: las buenas historias siempre vuelven

Las razones para adaptar contenidos son muchas. Comprar un formato que ha tenido éxito se puede hacer para minimizar costes, evitar riesgos innecesarios y descubrirlo a otras audiencias. Pero, ¿el éxito es fácil de repetir? ¿Es mejor apostar por remakes de formatos con potencial que han funcionado de manera más modesta? En un mundo global, ¿a qué países mirar para encontrar IPs? Estas son las cuestiones que intentaron dirimir en la tercera edición de Iberseries & Platino Industria en la charla «Los remakes más allá de las adaptaciones». Paul Presburger, CEO de Miércoles Entertainment; Meg Thomson, EVP Worlwide Content Globalgate; David Castellanos, International Sales of films remakes and distribution de Cinema Republic, y Eugenio Viñas, director adjunto de Contenidos de Prisa Audio, bajo la moderación de Roy Ashton, partner de The Gersh Agency, hablaron como expertos en adaptaciones para explicar cómo se preserva la autenticidad y la magia del concepto original que luego deriva en una serie o un podcast.

«En Globalgate –comenzó diciendo Meg Thomson– hemos cogido mucha propiedad intelectual de películas y de series, y un ejemplo de lo que hacemos sería una película coreana ‘Cyrano Agency’. El argumento estaba relacionado con encontrar al amor de tu vida, y la creamos como serie americana». David Castellanos centra su trabajo en vender remakes de películas en muchos países como una cinta hecha en Corea que acaban triunfando en México, Japón o Alemania, «y es una propiedad intelectual de 2014». Presburger aprovechó para confesar que «tenemos también mucha propiedad intelectual en español y queremos trabajar con más productores españoles para ayudarnos a encontrar historias estupendas donde estén». Por su parte, Eugenio Viñas aseguró sentirse «el raro de la fiesta», pero sí remarcó que su negocio es muy demandado: «La Generación Z y la millenial tienen el 40% de la audiencia en podcasts». Roy Ashton quiso saber cómo detectan desde Globalgate la propiedad intelectual (IPs) que van a comprar va a ser un éxito y las señales que lanza el mercado. «A menudo tiene que ver con el éxito inicial, las ventas en taquilla, y también porque tenemos muy buenos socios y sabemos de antemano las películas que tienen en mente, y contamos con mucha investigación de mercado», respondió Thompson que siguió enumerando sus fuentes de certeza en «festivales, hablamos con productores y vemos mucho la televisión». La directiva quiso confesar algún truco: «Me encanta cuando la gente dice: ‘busco exactamente ‘‘Succession’’, pero en México’. Y yo pienso: ‘¡Ah! Eso lo hemos hecho, podemos conseguirlo’». Y puso un ejemplo del éxito de la «autenticidad»: «‘PerfectStrangers’ (en España ‘Primos lejanos’) se ha hecho en 27 países y en cada uno la arquitectura y la comida es distinta».

Presburger explicó que desde su equipo hacen «el trabajo duro de revisar todo el contenido internacional los fines de semana. Todos viendo películas y haciendo informes». En su turno, David Castellanos unificó el interés por los buenos contenidos locales y aquellos que viajan internacionalmente: «El éxito en el país local es muy importante. En definitiva, estamos hablando de buenos guiones. Puedes tener una buena película, pero si el guion es malo, nunca la tendrás. Y por eso nos centramos en encontrar muy buenos guiones, una buena propiedad intelectual que se pueda adaptar, y es bastante difícil». Centrando el tema sobre por qué una misma idea puede triunfar en distintos países, con el ejemplo de «El candidato honesto», Castellanos explicó que «todos los países tienen problemas con la corrupción y los políticos, en este caso, de Venezuela». Viñas puso el ejemplo de «Caso 63», que «es un spotify original de América Latina y luego se adaptó al brasileño. Y se convirtió en el podcast más escuchado, luego se trasladó al hindi y ocurrió lo mismo. Finalmente Julian Moore y Oscar Isaac compraron los derechos para adaptarlo al inglés en Estados Unidos y tienen los derechos para hacer una serie».

Lo ponentes también estuvieron de acuerdo en que «la comedia no funciona en cualquier mercado, no viaja bien», y convinieron con Thompson en que «se trata de excavar en las películas, porque las cosas son cíclicas y vuelven, y las grandes historias siempre lo son».