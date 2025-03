La influencer Roro se sube al ring en la nueva Velada de Ibai Llanos

Criticada en TikTok, también por expolíticos como Pablo Iglesias, Roro no deja indiferente a nadie y ahora vuelve a sorprender con su nuevo proyecto personal. La influencer que se hizo popular por sus elaboradas recetas culinarias, que le han servido para a ser una de las concursantes del certamen de cocina de Mediaset 'Next Level Chef', se subirá al ring el próximo 26 de julio en La Cartuja de Sevilla para pelear en la Velada V de Ibai Llanos. Roro peleará en tercer lugar ante la creadora de contenido de videojuegos más grande de la comunidad hispanohablante, Abby, que además supera con creces la estatura de Roro por lo que no será una pelea sencilla.

Cartel de la Velada V

Además del combate entre Roro y Abby, habrá seis combatas más en la nueva Velada del streamer vasco que aterriza por primera vez en Andalucía. Entre los contendientes más destacados, destacan el The Grefg, que será el combate estelar del evento contra el creador de contenido y empresario colombiano WestCol.

Pereira vs. Rivaldios

Perxitaa vs. Gaspi

Roro vs Abby

Andoni vs. Carlos Belcast

Alana vs. Ari Geli

Viruzz vs. Tomás Mazza

The Greff vs. Westcol

Detalles de La Velada V

El evento tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja situado en la ciudad de Sevilla, que acogerá este evento de boxeo tras ser sede de la Eurocopa 2020, finales de Copa del Rey, Supercopas de España, Copa de la UEFA y los Mundiales de Atletismo de 1999. La Velada V tendrá lugar el próximo 26 de julio, una fecha previsiblemente calurosa en la capital de Andalucía. Según EFE, con una capacidad de 70.000 espectadores tras las remodelaciones que se están llevando a cabo, las entradas para el evento aún no están disponibles, así como los artistas que participarán durante la celebración del mismo. Lo que si es seguro, además de las 7 peleas, es que como las 4 anteriores, la Velada V se podrá seguir por el canal de Twich de Ibai Llanos.