RTVE organiza el gran debate electoral en Extremadura… sin la presidenta del PP

RTVE ha decidido mover ficha en la carrera electoral extremeña y organizará un debate decisivo entre los principales partidos con representación parlamentaria. Pero la noticia no es solo quiénes estarán, sino quién ha decidido no estar: el Partido Popular, con María Guardiola al frente, ha declinado la invitación. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura sí han confirmado su participación.

El debate, que se emitirá en horario de máxima audiencia en La 1 para Extremadura y en toda España a través de RTVE Play, el Canal 24 Horas y Radio 5, se presenta como una de las grandes citas de la campaña. RTVEha garantizado que la señal será gratuita para cualquier medio o institución que desee emitirla, reforzando así su apuesta por una cobertura abierta, accesible y plural.

Mientras los líderes de las tres formaciones aceptan el cara a cara, el PP se escuda en que el formato es "nacional" y no respeta el carácter autonómico de las elecciones. Una explicación que no ha convencido a todos, menos aún cuando se trata de una comunidad cuya cita con las urnas ha ganado peso nacional desde que Guardiola decidió adelantar los comicios al 21 de diciembre.

RTVE mantiene la invitación abierta a la candidata popular, pero la ausencia ya ha generado ruido. Irene de Miguel, cabeza de lista por Unidas por Extremadura, ha cargado con dureza: "Tiene miedo de que Extremadura conozca sus mentiras, falsas promesas e incumplimientos", afirmó. Miguel Ángel Gallardo (PSOE) también acudirá al debate, mientras que Vox aún no ha revelado quién lo representará.

La elección del formato y del canal no es casual. La 1 es líder de audiencia en Extremadura, con cuotas que superan el 15% y con informativos que dominan la franja de sobremesa y noche. RTVE juega en casa y lo hace en un terreno que le favorece: el de la expresión cultural de lo público y el contraste político libre.

Con el escenario montado y los focos apuntando a los atriles, el debate extremeño organizado por RTVE se convierte no solo en una herramienta para el voto informado, sino en una oportunidad para medir quién está dispuesto a dar la cara… y quién no. La ausencia de Guardiola podría pesar más de lo que sus asesores imaginan.