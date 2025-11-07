Fran Perea relata las terribles consecuencias que tuvo en su carrera apoyar a Zapatero en las elecciones del 2008

Para Fran Perea, uno más uno son siete y apoyar al Partido Socialista Obrero Español una pesadilla. El cantante y actor relata las terribles consecuencias que tuvo en su carrera apoyar a Zapatero en las elecciones del 2008. Fran Perea denunció que le costó durante esos años ser contratado en ciertos ayuntamientos por su apoyo al entonces presidente del Gobierno, aunque esta repercusión política afecto también a su familia.

Situación "terrorífica" para Fran Perea

El actor malagueño, conocido en nuestro país por su papel en 'Al salir de clase' y 'Los Serrano', relató en el programa de la Cadena SER 'Hoy por Hoy' las consecuencias que tanto él como su familia sufrieron tras el apoyo público del actor de televisión a José Luis Rodríguez Zapatero en las Elecciones Generales del año 2008. Fran Perea formó parte del spot publicitario titulado "la ceja", en el que estuvo acompañado de ilustres nombres de la cultura nacional como son Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Concha Velasco y Miguel Bosé, entre otros nombres.

"Yo pensaba entonces que vivíamos en un país donde tú podías dar tu opinión sin que eso significase que alguien te hiciera la cruz, sobre todo cuando es una opinión democrática y argumentada en un momento dado. Pero no era así" espetó en la entrevista Fran Perea, que experimentó como Ayuntamientos decidieron no contarle por su apoyo público al entonces líder del partido socialista. Además, el cantante y actor denunció que su familia también sufrió estas consecuencias, debido a que desde un medio de comunicación, se publicaron informaciones sobre los padres de Fran Perea, que provocaron el despido de ambos, lo que Fran Perea calificó de "terrorífico".