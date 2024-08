Apple TV+ lanza el tráiler de "Estrellas del k-pop"

Apple TV+ ha revelado el tráiler de su próxima docuserie

"Estrellas del K-Pop", que se estrenará el 30 de agosto de 2024. Esta serie documental de seis episodios ofrecerá a los fans una mirada inédita detrás de las escenas de algunos de los nombres más destacados del K-pop, como Jessi, CRAVITY y BLACKSWAN.

"Estrellas del K-Pop" se adentra en el complejo y competitivo mundo de la música surcoreana, mostrando tanto los triunfos como los desafíos a los que se enfrentan estos artistas en su camino hacia el estrellato global. La serie sigue a Jessi en su primera gira en solitario, a CRAVITY mientras intentan cumplir con las altas expectativas de su agencia, y a BLACKSWAN en medio de tensiones internas y cambios significativos. A través de estas historias, los espectadores podrán ver las presiones y sacrificios que implica ser un ídolo del K-pop.

El tráiler, de casi dos minutos, muestra a Jessi hablando sobre las dificultades que enfrenta en su gira, revelando que ha dormido solo tres horas y que debe actuar como si todo estuviera bien a pesar de las adversidades. Esta confesión humaniza a la estrella, recordando a los fans que detrás del éxito y la fama, estos artistas son personas que también experimentan agotamiento y estrés.

"Estrellas del K-Pop" no solo se centra en las actuaciones y logros de estos ídolos, sino que también profundiza en sus vidas personales y las decisiones críticas que deben tomar en sus carreras. Desde presentaciones internacionales hasta la competencia feroz dentro de BLACKSWAN, la serie captura los altibajos emocionales que definen la vida en el K-pop. El documental culmina en una reflexión impactante sobre los sueños, la realidad y la constante búsqueda de éxito en una industria que exige perfección.

Por otra parte, esta docuserie está producida por Matador Content de Boat Rocker; asimismo, cuenta con un equipo de producción destacado, incluyendo a Todd Lubin y Jay Peterson, quienes previamente trabajaron en la aclamada producción "Billie Eilish: The World's a Little Blurry". Esta colaboración asegura sin duda una narrativa que no solo capturará la esencia del K-pop, sino que también ofrecerá una perspectiva íntima y auténtica de la vida de estos artistas.