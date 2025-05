Apple TV+ renueva ‘The Studio’ por una segunda temporada tras su éxito de audiencia y crítica

En Apple TV+ hay grandes joyas audiovisuales, que puedes disfrutar también si eres cliente de Movistar Plus+. Una de ellas es 'The Studio', una sátira ideada por Seth Rogen, que ha conseguido el beneplácito tanto de la audiencia como del público, renovando por una segunda temporada, que aún no tiene fecha de estreno.

¿Qué es 'The Studio'?

'The Studio' es una serie original de Apple TV+ que se sumerge en el caótico y fascinante mundo detrás de las cámaras de la industria cinematográfica. Ambientada en un importante estudio de Hollywood, la ficción combina sátira y comedia inteligente para mostrar cómo se toman (y a menudo se destruyen) decisiones clave en la creación de películas. La trama gira en torno a un grupo de ejecutivos, guionistas y creativos que deben lidiar con egos, presupuestos imposibles, choques culturales y el desafío constante de equilibrar el arte con los intereses comerciales. Lo que hace especial a 'The Studio' es su enfoque metanarrativo: no solo cuenta una historia sobre cine, sino que también se ríe de los absurdos del sistema desde dentro, con guiños constantes a la realidad del negocio del entretenimiento. La serie ha sido aclamada por su guion afilado, su ritmo ágil y un reparto coral de alto nivel que incluye a algunos de los rostros más carismáticos de la televisión actual. Perfecta para los amantes del cine, los entresijos de la producción y el humor inteligente, 'The Studio' ofrece una mirada divertida, crítica y muy actual a una industria tan brillante como caótica.

Tras la publicación en el día de hoy del octavo episodio, ayer se hizo público que habrá más de una temporada de esta irreverente comedia creada por Seth Rogen y Evan Goldberg que en apenas 30 minutos es capaz de que Hollywood se mofe de sí mismo. Por su parte, Matt Cherniss, director de programación de la plataforma, destacó el impacto de la serie desde su estreno: “Seth, Evan, todo el equipo creativo y el elenco de 'The Studio' han dado en el clavo con esta brillante serie, y ha sido increíble ver cómo crece la conversación con cada nuevo episodio”. Cherniss también anticipó nuevas sorpresas en los próximos capítulos: “Estamos deseando ver adónde lleva Matt Remick a Continental Studios en la segunda temporada, y esperamos por su bien que la película de ‘Kool-Aid’ sea un éxito rotundo en taquilla”, espetó.