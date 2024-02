Arde Madrid: vuelve «El Inmortal»

La frase «de Madrid al cielo» puede resultar equívoca si no se tiene en cuenta el ambiente de la capital en los convulsos años 90. Por entonces campaban a sus anchas «Los Miami», una banda que controlaba la noche madrileña a través de la venta de drogas, la extorsión y la violencia. Lo que empezó como un grito de libertad e independencia de su líder, Juan Carlos Peña, acabó con una sucesión de palizas, ajustes de cuentas y muertes que convirtieron Madrid en un infierno. Inspirada en esta truculenta etapa de la historia capitalina nació «El inmortal», de la mano del productor José Manuel Lorenzo, que creó una serie para Movistar Plus+ de enorme éxito y repercusión, y que hoy estrena en capítulo doble su segunda entrega. Y ya les digo, como en la trama, «se va a poner difícil Madrid».

Salvaje

Recordemos que José Antonio (Álex García) había construido en la primera temporada todo un emporio desde un gimnasio empeñado en hacerse dueño de la ciudad que le vio nacer, y de paso extenderse por puntos claves del país en la distribución y consumo de drogas. Para ello y lejos de depender de mexicanos y colombianos decidió hacerse con el poder, aunque fuera a base de asesinatos. Lo que alegremente se tomaron él, su hermano Sebas (Emilio Palacios) y su amigo y hombre de confianza Rober (Marcel Borràs), como casi un juego, consiguió elevarles a lo más alto de la delincuencia en Madrid, pero edificado sobre montañas de cadáveres que nunca pensaron que volverían de la tumba para tomarse la revancha. Su grupo cercano, familia y amigos, se creyeron protegidos por su círculo de confianza, pero fue precisamente su segundo Fausti (Jason Day) el que aprovechó un momento de la debilidad de José Antonio, herido en uno de los múltiples atentados sufridos y que le granjearon el apodo de «El inmortal», para asestar un golpe que les dejó hundidos y fuera de juego en su propia ciudad.

Por eso la segunda entrega, dirigida de nuevo por David Ulloa y Rafa Montesinos, tiene el subtítulo de «recuperar Madrid», y tras varios ataques decide José Antonio «quemar» la ciudad, literal y figuradamente llamando a filas a lo mejor de cada casa. Vuelve La Rubia (Teresa Riott), Caballero (Jon Kortajarena, esta vez sí en acción), Claudia Pineda como Maui, Mariola Fuentes como Asun, Francis Lorenzo como el corrupto policía Corbalán y Gonzalo de Castro como Correa, el abogado de la banda, y un despiadado Iván Massagué en el papel del voluble Nano. Pero también entrarán a juego nuevas personalidades retorcidas que traerán nuevas tramas incluido un viaje a México. Entre las incorporaciones, Irene Esser, en la piel de Paulina; Richard Holmes e Iria del Río, como Soria y Hurtado, dos policías que no se dejarán comprar, Jaeme Vélez, Moussa Echarif, Iria del Río, Norma Martínez, «La Doña», la patrona del cartel de Tijuana y Manuel Manquiña. La segunda temporada es a falta de una palabra mejor, salvaje. Si en la primera los jóvenes eran prácticamente imberbes y no sabían hacia dónde iban, ahora veremos personajes más maduros, más hechos. Un ejemplo claro es el de la mujer de José Antonio, Isabel, interpretada magníficamente y con profundidad por María Hervás, que lejos de dejarse llevar, permanece inalterable en la montaña rusa que le espera. Ya nos había avisado José Manuel Lorenzo que esta segunda entrega tiene más de todo: «Las venganzas son más adultas, la guerra es más cruenta y aparece la deslealtad. Todos quieren tomar decisiones». Pero inmortal solo hay uno. Como siempre, la ciudad de Madrid será un personaje más, y el barrio volverá a ser refugio de nuestros maleantes favoritos. El espectador deberá averiguar si la venganza es motivo y arma suficiente para montar una revolución a tiros por las calles de la capital. Sabremos por fin si José Antonio ha aprendido de sus errores temperamentales y que le han costado disgusto tras disgusto, e incluso partes del cuerpo. No se rían, pero en el guion no contaban con un nuevo personaje que ralentiza al líder: una pierna. La segunda temporada es veloz y descarnada, vital y ansiosa, familiar y amarga. Es la mejor demostración de que el que siembra vientos cosecha tempestades. Si no quiere verse vencido por la trama, haga un buen repaso de la primera temporada de la serie. Ahora «El Inmortal» se puede ver desde cualquier operador sin necesidad de tener contratado internet o el móvil con Movistar Plus+. N navegue por la nueva experiencia inmersiva de la serie para sentirse Miami por unos minutos. Siempre que los dos primeros episodios le dejen levantarse del sofá ni siquiera para beber.