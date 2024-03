Así son los peores padres del cine que no podrás olvidar

Como cada 19 de marzo, el Día del Padre nos acerca a la ternura y cercanía con los progenitores, pero no siempre es así y el cine nos lo viene a recordar con películas míticas. Es por eso, que es un buen día para hacer un repaso de esos padres que han pasado a la historia no por buenos, ni generosos y tampoco por entregados. Eso sí, resultan por otras cuestiones, inolvidables. Hagamos un recuento de aquellos, que el cine se encargó de convertir en el referente opuesto. Películas que podemos ver en MovistarPlus+ y que hoy, día de San José, es una buena fecha para recordar. Eso sí, de a pocos para no tener pesadillas.

1. Jack Torrance (El resplandor, 1980)

Adaptación de la novela homónima de Stephen King que, en manos del director Stanley Kubrick, se convierte en una película fascinante sobre los fenómenos parapsicológicos y extrasensoriales, con una magistral y enloquecida interpretación de Jack Nicholson, al que acompaña Shelley Duvall.

Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo a un hotel de Colorado para ser su gerente durante el invierno. El encargado de mostrarle sus obligaciones le cuenta a Jack que el anterior gerente se desequilibró y cometió varios asesinatos. Aunque él no le da demasiada importancia a la historia, poco a poco va sufriendo una transformación que lo desequilibra cada vez más: el hotel es un ente vivo que comienza a dominar su voluntad.

Clasificada entre las 100 mejores películas de todos los tiempos según IMDB, "El resplandor" cuenta con la inteligente utilización de una banda sonora compuesta a base de piezas clásicas y contemporáneas de autores como Krzysztof Penderecki, Bela Bartok o Wendy Carlos.

Reparto

Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson

Dirección

Stanley Kubrick

2. Dr. Evil (Austin Powers, 1997)

Tras escapar de una cárcel de máxima seguridad, el Dr. Maligno -eterno enemigo del espía Austin Powers- viaja en el tiempo y, con ayuda del misterioso Miembro de oro, secuestra a Nigel Powers, padre de Austin.

El cómico Mike Myers encarna por tercera vez en la gran pantalla al agente más sicodélico de todos los tiempos en este particular homenaje/parodia a las películas de James Bond.

Myers se convirtió en uno de los actores más populares de Hollywood gracias a este personaje, creado para "Saturday Night Live". En este filme, Myers da vida a cuatro personajes: Austin Powers, Miembro de Oro, Dr. Maligno y Gordo Cabrón. En la versión en castellano, Florentino Fernández dobla a Austin Powers, Dr. Maligno y Gordo Cabrón.

Junto a Myers, Michael Caine, Seth Green, Michael York, Robert Wagner, Fred Savage y una debutante Beyoncé Knowles. Además, la película reúne una extraordinaria colección de cameos, como los de Tom Cruise, John Travolta, Gwyneth Paltrow o Steven Spielberg.

Reparto

Mike Myers, Beyoncé Knowles-Carter, Michael Caine, Seth Green, Michael York, Robert Wagner, Fred Savage, Mindy Sterling, Verne Troyer, Beyoncé Knowles

Dirección

Jay Roach

* El villano de la película pasa años congelado y cuando despierta busca a su hijo Scott para recuperar el tiempo perdido, pero cuando se da cuenta de que no comparte su sueño de dominar el mundo, lo rechaza.

3. Lester Burnham (American Beauty, 1999)

Lester Burnham lo tiene todo: un trabajo estable, una esposa guapa e independiente, una hija y una casa en una urbanización de viviendas idénticamente perfectas. Sin embargo, un día se despierta para descubrir que su vida es una pérdida de tiempo, que están a punto de despedirlo, que su mujer lo odia y lo engaña, que es un desconocido para su hija y que se detesta a sí mismo.

Con guion de Alan Ball (Oscar al mejor guion original), Sam Mendes debutó como director en la pantalla grande con esta irónica y mordaz reflexión sobre la clase media estadounidense con la que obtuvo el Oscar al mejor director.

Reparto

Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari, Peter Gallagher, Chris Cooper, Allison Janney

Dirección

Sam Mendes

4. Bill - Kill Bill

Todos los invitados de una boda han sido masacrados en la capilla de una pequeña localidad; la novia moribunda es una mujer embarazada. Bill y su Escuadrón Asesino Víbora Letal la han dado por muerta, pero sólo se encuentra en coma. Cuatro años después, 'La novia' despierta y se lanza a una misión feroz con una única meta: vengarse. Su primer objetivo es el hogar de Vernita Green, la siguiente en la lista es O-Ren Ishii, gran jefa del submundo 'yakuza' de Japón y asesina implacable. Tras comprarle una fabulosa 'katana' al último de los magníficos herreros samurái, 'La novia' se enfrenta a los letales secuaces de O-Ren Ishii, 'los 88 locos', a la jovencísima y mortal Go Go Yubari y a su asistente personal, Sophie Fatale.

Reparto

Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Michael Madsen

Dirección

Quentin Tarantino

*Ella está embarazada y la dispara.

5. Vito Corleone - El Padrino

En la década de 1940, Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia neoyorquina. Tiene cuatro hijos: el enérgico Sonny, el pusilánime Fredo, el joven Michael -un héroe de guerra que no quiere saber nada del 'negocio' familiar- y la única chica, Connie. Cuando Don Vito, asesorado por su 'consigliere' Tom Hagen, se niega a entrar en el tráfico de drogas -una mercancía no deseada por los gánsteres de la vieja escuela-, se inicia una violenta guerra entre las familias mafiosas.

Basada en el 'best seller' del mismo título de Mario Puzo, "El Padrino" es un clásico moderno indiscutible, una obra maestra que nadie duda en considerar como una de las mejores películas de la historia del cine.

Reparto

Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Gianni Russo, John Cazale, Diane Keaton, Talia Shire, Rudy Bond, Abe Vigoda, Richard Conte, Lenny Montana, Al Lettieri, Al Martino, Richard S Castellano

Dirección

Francis Ford Coppola

Daniel Plainview en 'Pozos de ambición'

6. Los Fabelman

Las películas son sueños que jamás olvidas.

Nominada al Oscar a la mejor película en 2023, "Los Fabelman" es un emotivo, inspirador y personal homenaje al cine con el que Steven Spielberg rememora su infancia y descubre al mundo cómo se convirtió en el icono del cine que es.

A través del personaje del joven Sammy Fabelman, Spielberg relata de forma semiautobiográfica su ecosistema familiar y el nacimiento de su amor por el cine. Un arte que le sirvió para forjar su propia identidad, superar los baches de la vida y entender el mundo a su alrededor.

Con "Los Fabelman" el compositor John Williams firma su colaboración cinematográfica número 29 con Spielberg, quien, además de dirigir la cinta, coescribe el guion junto al ganador del Premio Pulitzer, Tony Kushner.

Reparto

Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Julia Butters, Judd Hirsch, Jeannie Berlin

Dirección

Steven Spielberg

*Padre ausente, obsesionado por su trabajo. Valorar si entra dentro de los peores padres.

7. La vida padre

Karra Elejalde y Enric Auquer son el magistral dúo protagonista de esta comedia cocinada con divertidos y agridulces ingredientes por el director Joaquín Mazón ("Cuerpo de élite") y el guionista Joaquín Oristrell ("Dieta mediterránea", "Inconscientes").

La película comienza con Mikel, un joven y ambicioso chef, narrando lo ocurrido 30 años antes, exactamente el 18 de agosto de 1990. Aquel día, en plena Semana Grande de Bilbao, el futuro del padre de Mikel, Juan Inchausti, el mejor chef de la ciudad, se fue al traste cuando el niño decidió colocar ranas vivas en la comida. Tras la bancarrota de su negocio, Juan se tiró a la ría y desapareció ¿para siempre?

Con unos protagonistas en estado de gracia, "La vida padre" habla de las relaciones paternofiliales y contrapone el pasado y el presente de Bilbao y de la alta cocina a través de la relación del serio Mikel y del imprevisible Juan, un huracán de vitalidad que pondrá a prueba todas las ideas de su hijo sobre la cocina y la vida.

Reparto

Karra Elejalde, Enric Auquer, Megan Montaner, Lander Otaola, Maribel Salas, Gorka Aguinagalde, Manuel Burque

Dirección

Joaquín Mazón

8. Cerrar los ojos

Recibida con una ovación de siete minutos en el Festival de Cannes, "Cerrar los ojos" es la vuelta a la dirección de largometrajes del gran Víctor Erice, tres décadas después del estreno de su anterior película, "El sol del membrillo". Nominado a 11 premios Goya, "Cerrar los ojos" es un melancólico e introspectivo tratado sobre la memoria, la identidad, el paso del tiempo y el poder del cine, temas recurrentes en su obra.

Protagonizado por Manolo Solo junto a José Coronado (Goya 2024 al mejor actor de reparto) y Ana Torrent, la película incluye numerosas alusiones al cine y a la literatura, así como autorreferencia

Con la participación de otros actores como María León, Mario Pardo o Petra Martínez, "Cerrar los ojos" comienza cuando un programa de televisión decide evocar la figura del actor Julio Arenas, desaparecido hace años, mostrando imágenes de la última película en la que participó. Su amigo Miguel Garay, director de aquella cinta, decide reemprender la búsqueda de Arenas.

Reparto

Manolo Solo, Ana Torrent, José Coronado, Petra Martínez, María León, Mario Pardo, Helena Miquel

Dirección

Víctor Erice

9. Canallas

La segunda película de Daniel Guzmán, tras la aclamada "A cambio de nada" -película por la que ganó el Goya al mejor director novel en 2015-, es una comedia de barrio políticamente incorrecta sobre tres patanes de buen corazón interpretados por el novato Joaquín González, quien se interpreta a sí mismo, Luis Tosar y el propio Daniel Guzmán.

En "Canallas", Joaquín, Brujo y Luismi, tres cuarentones de barrio sin oficio ni beneficio, vuelven a encontrarse después de veinte años. Joaquín y su familia un día reciben una notificación del juzgado informándoles del embargo de su casa por culpa de sus tejemanejes, es entonces cuando Joaquín acompañado de Brujo y Luismi intentará conseguir el dinero necesario, pero las brillantes ideas de los amigos no salen tal como esperaban.

Reparto

Luis Tosar, Daniel Guzmán, Joaquín González, Luis Zahera, Julián Villagrán, Antonio Durán 'Morris', Miguel Herrán

Dirección

Daniel Guzmán