'Las chicas Gilmore' volverá con un documental para celebrar su 25 aniversario y desvelar sus secretos

Las series de los 2000 marcaron un antes y un después y, en los últimos años, esa nostalgia se ha transformado en los revival, que están a la orden del día. Es el caso, por ejemplo, de 'And Just Like That...', la secuela de 'Sexo en Nueva York' que sigue a Carrie, Miranda y Charlotte en su vida actual.

A ella se sumará este otoño 'Las chicas Gilmore'. La ficción volverá a la pantalla el próximo mes de octubre para celebrar los 25 años de su estreno en Estados Unidos con un documental que llevará por título 'Searching for Stars Hollow' (En busca de Stars Hollow en español), ciudad en la que estaba ambientada la serie.

En él, protagonistas como Kelly Bishop, Jared Padalecki y Chad Michael Murray contarán historias inéditas a través de entrevistas y mostrará los detrás de escena de miembros del equipo, escritores y directores, según ha adelantado el medio estadounidense 'The Hollywood Reporter'.

'Searching For Stars Hollow' revelará cómo nació la serie, por qué sigue impactando a través de las generaciones y cómo su singular combinación de humor, sentimiento y cultura pop forjó una comunidad mundial de fans fieles, con una mirada profunda a su creación y las conexiones que sigue fomentando, según ha avanzado el productor Jim Demonakos.

Meghna Balakumar, director del documental, que ya está en producción; recalca que las entrevistas que ya han realizado con el reparto de la serie "han sido un deleite" y añade que han "grabado más de 100 horas de metraje", donde han conseguido desenterrar "historias, comentarios, críticas y más".

"Seguiremos grabando más entrevistas en los próximos meses para presentar la historia más completa y verdaderamente nueva del impacto y el legado de la serie, algo que solo es posible en este momento histórico", ha explicado.

La serie narraba la vida de Lorelai Victoria Gilmore (Lauren Graham) y de su hija Lorelai "Rory" Leigh Gilmore (Alexis Bledel). La historia comienza cuando Lorelai debe pedir dinero prestado a sus adinerados padres, con los que apenas trata desde el nacimiento de Rory, para matricular a esta en el prestigioso colegio Chilton, el cual le facilitará el acceso a Harvard, el sueño de Rory. A cambio, los padres de Lorelai le imponen la condición de que ambas deben cenar con ellos cada viernes y estarán presentes en sus vidas de manera continua.