Sarah Jessica Parker sentencia el final de 'And Just Like That': "Honra a sus espectadores"

El final de 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York', también es el final de Sarah Jessica Parker interpretando a Carrie Bradshaw. En una entrevista con 'Vanity Fair', la actriz estadounidense ha hablado de los sentimientos que han aflorado en ella al dar vida por última vez al personaje.

"Me siento realmente bien con respecto al principio por el que tomamos esta decisión", ha explicado en cuanto a dar la serie por finalizada, aunque su creador, Michael Patrick King, ha desvelado que el desenlace de esta temporada no es un cierre absoluto.

La intérprete también se ha metido en la piel del público, a quien "le resulta difícil de entender si creen que le está yendo muy bien" y, aunque es "doloroso decirlo en voz alta", siente que "es lo correcto y que está bien".

El final de Carrie "honra a sus espectadores, no los explota de alguna manera", ha explicado Parker, que ha recordado el momento en el que supo que llegaría el final de la serie.

"Hay un pequeño soliloquio cuando Carrie está caminando por la calle con Charlotte. No recuerdo las palabras exactas pero sí el sentimiento. Michael dirigía aquel episodio. Me estaba costando mucho mantener la calma. Estaba con Kristin y eso es muy emotivo siempre. Michael estaba en plan 'tal vez deberíamos hacer una en la que no estés sollozando'. Sentí que ese era el crisol de Carrie", ha comentado.

Preguntada por la falta de escribir un final que supusiera un guiño a los fans, la intérprete de Carrie asegura que en esta temporada la diferencia reside en la "confianza de no pintar un retrato de un trío, porque las amistades son muy ricas. Está hilvanado. Si sabes tejer, sabes que la puntada es increíblemente firme. Así que no creo que hubiésemos tenido que hacerlo en esta ocasión porque hay décadas de intimidad y amistad profundas entre estas mujeres".

"Creo que todo eso se ilustra a lo largo de toda la temporada, y eso incluye a Seema (Sarita Choudhury) y a LTW (Nicole Ari Parker). Ahora también forman parte de esto. Hay una seguridad real en ese 'lo saben'. Los espectadores lo entienden y no tenemos que tranquilizarlos. Todo el mundo está bien. Todo es sólido. Todos acaban juntos", ha admitido.