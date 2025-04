El creador de 'Yellowstone' tiene su mejor película gratis en esta plataforma

El fenómeno global de 'Yellowstone', la serie western protagonizada por Kevin Costner, continúa expandiendo su alcance. Considerada un caso único en la era del streaming, esta producción ha ganado popularidad a nivel mundial sin formar parte de una plataforma dominante y con una distribución limitada. Hasta ahora, en España solo estaba disponible en SkyShowtime, pero esto cambió cuando Netflix confirmó que "Yellowstone"se sumaría a su catálogo a partir del 30 de enero, facilitando el acceso a una nueva audiencia. Vieno el éxito de la serie original, Taylor Sheridan (creador de la serie), tiene otro gran éxito que puedes ver totalmente gratis a través de RTVE Play, su mejor película: 'Wind River'.

Un éxito mayúsculo

'Wind River' no es solo un thriller impecable, es también una obra profundamente comprometida con una realidad silenciada durante décadas. Dirigida por Taylor Sheridan en 2017, la película se sumerge en el aislamiento, la violencia y el abandono que sufren las comunidades nativas americanas en Estados Unidos. Ambientada en una reserva de Wyoming, sigue a un rastreador (Jeremy Renner) que, tras descubrir el cuerpo congelado de una joven indígena, se ve envuelto en una investigación junto a una agente del FBI. Esta historia, más allá de su tensión narrativa, tuvo un fuerte eco social: Sheridan sostiene que Wind River ayudó a impulsar la reforma de la Ley de la Violencia contra las Mujeres (VAWA), que hasta 2022 no permitía juzgar en reservas ciertos crímenes cometidos por no indígenas. Pese a que algunos en la comunidad nativa lo cuestionan, el guionista y director defiende con firmeza el valor de su obra.

Tras su éxito, premiada en Cannes, Sheridan consolidó su carrera con la serie 'Yellowstone', y hoy se le considera uno de los creadores más influyentes de la televisión actual. Más allá del cine, 'Wind River' representa un puente entre el western clásico y el drama contemporáneo, con paisajes helados que evocan a El gran silencio y una narrativa donde la justicia parece tan lejana como los horizontes nevados que la envuelven. Una película imprescindible que ahora puede verse gratuitamente en RTVE Play, y que aún resuena como un grito en la nieve.