De cómo transitar «Yellowstone» sin Costner

Era un secreto a voces. Se sabía. El propio Kevin Costner ya se había pronunciado y, a pesar de que en muchas ocasiones había manifestado su pasión por «Yellowstone» había llegado el final en mitad de la nada, en mitad de todo, sin tiempos de despedidas. En el centro de la quinta temporada, dividida en A y B. Y ahí ha residido el quid de la cuestión:. No hubo cuórum entre el director Taylor Sheridan y el actor con esta división y Kevin optó por apostar por otros proyectos y la llamada de «Horizon» y ya ni los 24 millones de dólares fueron aliciente suficiente para convencer al propietario del mayor rancho de Montana. Defender «Yellowstone» en este punto del camino no era fácil, aunque el morbo de ver cómo resolvían el entuerto hacía el resto.

El primer episodio de la que se supone, hasta que digan lo contrario, es la última temporada se estrenó el pasado jueves en SkyShowtime, plataforma que tiene los derechos en exclusiva en España. Un capítulo que ya se ha estrenado en Estados Unidos y ha cosechado 16,4 millones de espectadores, marcando un récord histórico para la ficción de Sheridan.

Bajo el título ‘Desire Is All You Need’, escrito por propio Taylor Sheridan y dirigido por la directora habitual Christina Voros no tarda en resolver dudas. Podríamos decir que en el primer minuto del episodio nos cuenta todo de un plumazo y el resto del capítulo le da fondo y forma. Es más hay un epílogo al que le sobra las palabras y el relato, por otro lado previsible, se sustenta en las miradas y los planos cortos.

Había que despedir al gran John Dutton, alma de la serie, que había superado un cáncer y un tiroteo, entre otras muchas aventuras y desventuras, sin preaviso. No podía ser otra que la gran Beth (Kelly Reilly) y su oceánica (y diabólica) mirada para resolvernos el misterio. La hija va a casa del Gobernador, en este caso su padre y allí se encuentra el recinto acordonado con coches de policía que le impiden el paso. A partir de ahí, todo ocurre a cámara lenta para contarnos que John Dutton ha muerto. Si tenemos en cuenta que además es el Gobernador, la noticia es de grandes dimensiones. La manera en la que muere y en la que hacen pensar que muere es la cera con la que va a arden toda la temporada. La vida sigue en el rancho de los Dutton y la guerra abierta también.

Sheridan nos presenta la muerte de Dutton como un suicidio. ¿El hombre que ha defendido la vida hasta las últimas consecuencias? Como también podíamos esperar detrás de esta trama se esconden el resto y enfrentamiento abierto entre la propia Beth, que junto con su hermano Kayce Dutton (Luke Grimes) investigarán las causas reales de la muerte para destapar a Jamie (Wes Bentley).

Sorprende que dentro del capítulo hacen un viaje en dos tiempos para regresar a seis meses atrás. Y sorprende porque ya sabiendo que Kevin Costner estaba fuera seguimos fantaseando con la idea de verlo, aunque solo fuera en su muerte (ficción), al volver atrás, echamos más de menos su ausencia. Por lo que sí, podemos confirmar, una vez visualizado y estrenado el primer capítulo de la temporada 5B de «Yellowstone» que no hay ni rastro de Kevin Costner. Ni está ni se le espera.

«Yellowstone» ha creado furor en la audiencia en Estados Unidos y es el gran baluarte de la plataforma SkyShowtime, entre otras producciones. Su éxito es muy interesante en esta época porque es ya contra natura. No era una apuesta fácil. En sus cinco temporadas lejos de ir de más a menos Taylor Sheridan logra el efecto contrario hasta crear su propio universo.

Hay varios spin-offs, también en SkyShowtime: «1883», precuela sobre los orígenes del rancho de los Dutton, donde participan actores como Tom Hanks o Billy Bob Thornton; «1923», otra precuela, protagonizada por dos grandes como son Harrison Ford y Helen Mirren.

«Yellowstone» es una serie sobre una familia pudiente, que tiene el mayor rancho de Montana y con la evolución de la sociedad ve sus tierras y propiedades amenazadas y con ello el modelo de vida que han conservado durante varias generaciones. Para conservarlo son capaces de cualquier cosa, y cuando decimos cualquier cosa es que se suceden las muertes, ajustes de cuentas, ahorcamientos, tretas en este patriarcado dirigido por John Dutton (Kevin Costner) que acaba creando todo un universo del que quedas atrapado. Y no puedes salir. Así es «Yellowstone». Un mundo propio.