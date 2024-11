Dabiz Muñoz llega "crudo" a Netflix

La versión más personal y verdadera de uno de los mejores chefs de nuestro país llega a Netflix en forma de documental. Dabiz Muñoz se une a posiblemente la plataforma de streaming más grande del mundo para ofrecernos un documental en el que mostrará como es el proceso creativo de su cocina, que le ha hecho conquistar los paladares del mundo entero. Su estreno en el catálogo de Netflix, el próximo 20 de diciembre.

La gestación de un número 1

El documental del artista de los fogones estará dividido en cinco capítulos en los que conoceremos la forma tan exigente en la que trabaja el madrileño, examinándose todos los días en busca de platos únicos y sabores sorprendentes, que nunca dejan indiferente a nadie. Según la sinopsis oficial de la serie-documental, Dabiz Muñoz es el único chef del mundo que ha obtenido durante tres años consecutivos el número 1 del The Best Chef Awards, fruto de la obsesión de Muñoz por lograr la excelencia en sus restaurantes. Pero, en este momento, su universo se agita: ¿Cuál es el precio de esa búsqueda de la perfección? ¿Qué sucederá con DiverXO? ¿Es compatible el éxito profesional con la felicidad personal? ¿Hay algún momento en el que Dabiz cuelga el delantal y pasa a ser David? En "Univerxo Dabiz", el espectador podrá conocer las respuestas a estas preguntas mientras que ve cómo el chef rearma sus restaurantes y su vida, todo de la mano de Netflix. Producido por WelinkStudios, veremos a grandes amigos Dabiz a lo largo de los capítulos como René Redzepi, Ricard Camarena, Gastón Acurio o Andoni Luis Aduriz, al igual que su mujer, Cristina Pedroche, tendrá un papel fundamental en la trama.

Dabiz Muñoz, chef español galardonado con tres estrellas Michelin en su innovador restaurante DiverXO, es un referente en la cocina de vanguardia, la creatividad y la búsqueda constante de la excelencia culinaria. Desde sus inicios, fue reconocido en Madrid Fusión 2008 con los premios a “Cocinero Revelación” y “Restaurante Revelación”, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Sus restaurantes DiverXO y RavioXO cuentan con estrellas Michelin y, en 2023, DiverXO fue destacado como el tercer mejor restaurante del mundo en The World’s 50 Best. Muñoz es el primer chef en lograr tres años consecutivos (2021, 2022 y 2023) en el primer lugar de The Best Chef Awards, reconocimiento que celebra su liderazgo y creatividad excepcionales en la alta cocina. Este reconocimiento ha fortalecido su reputación internacional, consolidándolo como uno de los mejores cocineros del mundo y uno de los más admirados entre sus colegas y críticos gastronómicos.