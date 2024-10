La foto de Cristina Pedroche que ha despertado a sus haters

Cristina Pedroche se mueve a la perfección en redes sociales y es plenamente consciente de lo que gusta a sus seguidores y también de lo que despierta las críticas de sus haters, que también los tiene. La última imagen que ha publicado a presentadora junto a su marido, Dabiz Muñoz, ha provocado infinidad de comentarios.

"Gracias por sostenerme siempre… de todas las maneras posibles. Te amamos", este es post que Pedroche le dedica al chef. En la imagen, Muñoz pone sus manos en el pecho de Cristina lo que ha provocado un aluvión de comentarios.

"Con las manos en la masa, buen chef", indicaba un seguidor bromeando. "Va a arder Troya con esa foto, que me encanta, por cierto. Es algo muy natural en las parejas, pero ¡pide muerte!", destaca otra."Cristi te encanta caer en polémica", subraya una tercera.

"No existe necesidad de publicar una foto así. ¿Hace falta esta foto?", se pregunta otro. Incluso hay quien califica la publicación de mal gusto. "Después no quiere que se hable de ella, por eso lo hace para que se hable de eso y después se victimiza, ya verán", destaca otro seguidor.

"No me cae mal esta muchacha, pero le gusta la provocación, no cabe duda", afirma otra seguidora. "Madre mía, pero ¿qué tiene de malo la foto? Pues bien bonita que es. Peores fotos se han publicado de otras personas. A mí me parece genial", la defiende una fan.

"Puedes ser políticamente correcta o incorrecta, que siempre habrá a quien no le gustes y que tenga que venir a soltar 💩, porque su vida es tan sumamente aburrida que vienen a perder el tiempo a hablar de los demás. Sube lo que te dé la gana, que en esta vida estamos para eso y no para vivir del qué dirán", sentenciaba una fan.