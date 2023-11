Este jueves, en "Amar es para siempre", Sofía decide ir más allá con Isidro

En la serie "Amar es para siempre" se vive un momento especialmente delicado, especialmente desde que Victoria recibió la triste noticia de la muerte de Diana en los últimos episodios. Después de que durane el Día de Todos los Santos no se ofreció un nuevo episodio, la ficción de sobremesa que se emite en Antena 3 a las 15:45 horas vuelve con nuevas historias el jueves, en su horario habitual. En el episodio previo, Lola comenzó a trabajar en El Asturiano y encontró refugio en su familia. Román acompañó a Victoria al entierro de Diana, mientras que Malena se reencontró con un antiguo amigo, quien la dejó plantada en su huida a Alicante, pero podría ofrecerle ayuda de nuevo.

Por otro lado, Rafa compartió con Sofía que Isidro había terminado su relación con Valeria, lo que plantea la posibilidad de una nueva oportunidad entre el escolta y la dueña del King's. Además, otro personaje que regresó a la serie es Felipe Soria, quien busca recuperar su parte de la inversión en la Banca Crespo. La trama se complica aún más con estos giros y acontecimientos inesperados que mantienen a los espectadores ansiosos por lo que sucederá a continuación en "Amar es para siempre".

Lo que veremos este jueves

Elena se esfuerza por convencer a Chimo de que regrese a Confecciones Quevedo, rememorando el doloroso pasado que comparten. No obstante, parece que el joven no tiene intención de reconciliarse con la familia que le ha causado tanto sufrimiento. Mientras tanto, Malena encuentra consuelo en la compañía de Curro y juntos consideran la idea de mudarse a Alicante. Por otro lado, Pelayo se embarca en la búsqueda de vecinos dispuestos a acompañarle en la mesa electoral. En un contexto paralelo, Manolita ofrece a Silvia la oportunidad de trabajar para ayudarla con sus problemas económicos, pero la joven se siente perdida. Por último, en el supermercado, Carlos se debate entre entregarse a sus superiores o no, enfrentándose a una importante decisión. La trama se llena de dilemas y emociones que mantienen a los espectadores en vilo.