Amar ya no es para siempre

A pesar de que pocas historias había más sólidas en el panorama televisivo que la de «Amar es para siempre» con sus espectadores cada tarde, la cadena de Atresmedia, Antena 3, se ha empeñado en dar razones a aquello de que todo acaba y la mítica serie llegará a su final después de once años y más de 2.700 episodios. Casi nada. Y para ello han viajaron hasta Vitoria, al Festival de la Televisión (FesTVal), para hacer una despedida muy emotiva y con honores. Tan de corazón como que la veterana Itziar Miranda, que se cuela cada tarde en nuestras pantallas como la entrañable Manolita, apenas podía retener las lágrimas y tampoco su marido en la ficción, Marcelino, o lo que es lo mismo Manu Baqueiro.

El director

El director, Eduardo Casanova, puso mesura en un acto que respiraba buen rollo después de más de una década trabajando juntos. «Mención especial hay que hacer a los espectadores porque han hecho historia viva. Por eso estamos trabajando muy duro en el final. Hemos construido decorados con esfuerzo y más exteriores para que la serie dé un paso adelante y con un argumento importante. Y hemos vuelto a conseguir un elenco de ensueño. Llevamos un mes y medio emitiendo y los datos son muy buenos y queremos devolver al público lo que lleva pidiendo mucho tiempo. Para el final traeremos a la Plaza de los Frutos personajes muy queridos por todos. Amar no va a ser para siempre, pero siempre estará en nuestro recuerdo», contó Eduardo Casanova.

En su caso, así lo explicaba Lucía Alonso-Allende: «Cuidamos mucho el producto y el final es meditado. Queremos salir por la puerta grande. La filosofía de Atresmedia es no quedarse estancados y con el cambio que ha habido por las tardes, con la entrada de Sonsoles, creemos que es lo oportuno. El final va a ser espectacular y no va a defraudar a los fans», comentó la coproductora ejecutiva.

Lo que está claro es que la serie de Antena 3 es un caso de éxito que ha hecho historia hasta convertirse en la ficción más longeva de la televisión y cerrará una trayectoria de enorme éxito. Por eso, Jaume Banacolocha, de Diagonal, quiso resaltar el legado que ha supuesto para la profesión. Hay que tener en cuenta que por la ficción han pasado a lo largo de esta década más de 1.600 actores. «Hemos sentido mucho orgullo cuando venía un actor y decía por fin estoy en `Amar`, porque en mi casa también lo van a saber y eso suponía un orgullo para nosotros», contó.

Emoción

La parte más emotiva del acto fue cuando dieron paso a los actores, sobre todo a los míticos, los que están desde el principio. Itziar Miranda, Manolita en la serie, solo tuvo, entre lágrimas, palabras de agradecimiento: «Manolita es el personaje más bonito de la televisión de este país. Es el símbolo de nuestras abuelas y madres de una época que hicieron mucho para sacar a las familias adelante en la posguerra. Se ha sentido identificada mucha gente y he sentido el amor del público. Me ha pasado de todo en `Amar´. Entré con 25 años y voy a cumplir 45. He tenido una familia preciosa para compartir todo eso». Y Manu Baqueiro, a pesar de que venía mentalizado para no emocionarse, lo cierto es que lo hizo nada más coger el micrófono e insistió en la idea de que la serie se acaba, pero no la familia que se lleva. Miriam Díaz Aroca, Aida Folch, Roberto Álvarez y Andrea Guach pusieron el broche a un acto que dejó con ganas de más.

No es casualidad que cerrara el último curso televisivo como la serie diaria líder de la sobremesa. Aviso para los fans: «Amar es para siempre» se despedirá por todo lo alto. ¿A quién veremos por la Plaza de los Frutos?